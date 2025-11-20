Никаких уступок Путину! Мирный план – это «слухи» – глава МИД Дании

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцам нравится озвученная ранее идея о том, что России нужно остановиться на текущей линии фронта, и уже после этого переходить к переговорам. Ошибкой ЕС будет согласиться на какое-либо требование РФ.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Дании, бывший премьер-министр этой страны Ларс Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

