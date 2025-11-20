Никаких уступок Путину! Мирный план – это «слухи» – глава МИД Дании
Европейцам нравится озвученная ранее идея о том, что России нужно остановиться на текущей линии фронта, и уже после этого переходить к переговорам. Ошибкой ЕС будет согласиться на какое-либо требование РФ.
Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Дании, бывший премьер-министр этой страны Ларс Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В первую очередь, мы должны выяснить, действительно ли за этим планом стоят большие игроки. Вы знаете, ходят слухи, что такой план существует.
Мы должны отстаивать позицию Украины по поводу того, что передача земель и территорий не должна быть частью мирного соглашения, и что это не должно обсуждаться без участия украинцев.
Мы по-прежнему придерживаемся первоначальной позиции Трампа, которая заключается в немедленном и безоговорочном прекращении огня. Зеленский давно поддерживает это. Европейский союз и американский президент тоже призывали к этому.
Единственная проблема — это Путин! Поэтому мы должны избегать любых ситуаций, когда мы уступаем его требованиям», – заявил Расмуссен.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: