Одесса. «Прозревший» майдановец выступил против нацизма – сразу забрали в СБУ и сожгли квартиру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Жидобандеровца» и закоренелого майдановца из Одессы Леонида Штекеля задержала СБУ.

Накануне он анонсировал протестную акцию.

«Состоится пикет против деятельности Института Национальной памяти в Украине. Мы будем протестовать против кампании уничтожения культурной и исторической памяти нашего города. Именно Институт Нацпамяти возглавляет этот шабаш хунвейбинов, составляя пасквили о великих литераторах и деятелях культуры, чье имя связанно с Одессой. Призываю вас прийти со своими плакатами и отстоять гражданскую позицию», – призвал он.

Напомню, что ранее Штекель уже митинговал против сноса памятников Пушкину, Высоцкому и Бабелю, переименования улиц и в защиту русского языка.

В назначенный час пикета соратник «жидобандеровца» по палате (зачеркнуто) баррикадам, такой же майдановец со стажем, но «кацапобандеровец» Михаил Голубев написал в соцсетях:

«Штекель не появился. Он удерживается в СБУ».

Голубев предположил, что в застенках ему могут между делом организовать «приступ, припадок, инфаркт, инсульт». Самому же Голубеву друзья-нацисты тут же пообещали «отбить почки» и «кровавой мочи» (по-моему, она у них у всех в головах).

И в это же самое время, как навозная муха, кацорки потирал смотрящий от института нацпамяти за Одессой Гуцалюк:

«Протесты, анонсированные шумной тусовкой возле ее кумира «узкого мира» [заколоченного в ящик памятника Пушкину] не состоялись. Это уже вторично».

Та да — Штекеля, кстати, тяжело больного (физически тоже), в то СБУ как собачонку гоняют.

Однако Гуцалюк соврал — Голубев и еще какой-то дед все-таки пришли на пикет со странным плакатом, больше похожим на тест на деменцию.

Голубев назвал Гуцалюка, бесноватого «профессора истории» Музычко и мовных ведьм из зондеркоманды «Робимо вам нерви» – фашистами, и посоветовал СБУ обратить внимание именно на них.

Вы спросите, почему я в негативном ключе говорю об этих «золотых людях», которые, казалось бы, рубят правду-матку (по незнанию их даже в российской прессе называли «настоящими одесситами», которые «так встали»)?

Да потому, что именно Штекель, будучи «мастодонтом правозащиты» (типаж — Новодворская), вывел когда-то на авансцену того же Гуцалюка, а также Ганула, Стерненко, Балабу… Да вот какую нацистскую мразь из Одессы ни вспомни — ту и вывел. То есть всю сволочь, запустившую кровавую мясорубку, поджегшую Дом профсоюзов…

Он вообще личность «одаренная» — в конце 80-х приехал в Одессу, чтобы… примкнуть к Руху. В 2004-м в оранжевом тряпье скакал, в 14-м — в кастрюле. Шины своим молодым коллегам подносил, чтобы жечь, «люстрировал» русских… И вдруг «прозрел».

Кстати, за незадолго до пикета у Штекеля сгорела квартира. Совпадение?..

Может, в СБУ по этому поводу что-то нашепчут, или в секте Ганула?

Кстати, когда нацисты обещали жечь еврейские рестораны за русский язык в меню, а также местный музей холокоста, «правозащитник» Штекель почему-то молчал.

И да, Штекель, живое (пока) воплощение той самой сакраментальной фразы: «когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому».