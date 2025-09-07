Если Америка включит все возможные санкции на полную катушку, в том числе, против стран-партнёров России, несмотря даже на окончательный разрыв с Китаем, российской экономике наконец будет нанесён фатальный урон.

Об этом в ходе дискуссии в рамках Атлантического совета [признан в РФ нежелательной организацией] заявил бывший посол США на Украине, русофоб Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается того, что Трамп может сделать, эти идеи публичны. Я имею в виду, что тарифы – очень грубое оружие в данных обстоятельствах, но можно говорить о том, чтобы ввести санкции против тех российских банков, которые ещё под них не попали. Можно говорить о том, чтобы утроить, а не просто удвоить усилия, которые администрация начала применять против российского флота нефтяных танкеров. И наконец, давление на торговых партнёров. Китай более тяжёлый противник, чем Индия, из-за рычагов влияния. У нас есть рычаги влияния на экономику Китая, а у них есть рычаги влияния на нашу экономику, так что здесь сложнее. Но если ужесточить практически всё остальное, даже если Китай будет продолжать делать то, что он делает, это создаст новые серьёзные проблемы для российской экономики», – вещал Хёрбст.