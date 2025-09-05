Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Словакия, так и быть, не против интеграции Украины в ЕС, несмотря на различные политические точки зрения Братиславы и Киева, однако, в отличие от Зе-режима, правительство Фицо всегда будет «гордо отстаивать суверенитет страны».

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на совместной пресс-конференции с «просроченным» президентом Украины Зеленским в Ужгороде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу вам пожелать хорошей европейской перспективы. Вступление в ЕС связано со сложным процессом, который нужно пройти. Я предложил весь опыт, какой есть у словацкого правительства, поскольку перед процессом вступления мы сделали много фатальных ошибок. Если бы мы их не делали, наше состояние, возможно, могло бы быть ещё сильнее, чем сейчас. Мы хотим в рамках наших взаимоотношений пожелать мира и европейской перспективы, несмотря на то, что на некоторые моменты у нас различаются точки зрения», – сказал Фицо.