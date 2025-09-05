Подневольный Фицо благословил Украину в ЕС – и плюнул Зеленскому вслед

Тарас Стрельцов.  
05.09.2025 20:59
  (Мск) , Ужгород
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Словакия, Украина


Словакия, так и быть, не против интеграции Украины в ЕС, несмотря на различные политические точки зрения Братиславы и Киева, однако, в отличие от Зе-режима, правительство Фицо всегда будет «гордо отстаивать суверенитет страны».

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на совместной пресс-конференции с «просроченным» президентом Украины Зеленским в Ужгороде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу вам пожелать хорошей европейской перспективы. Вступление в ЕС связано со сложным процессом, который нужно пройти. Я предложил весь опыт, какой есть у словацкого правительства, поскольку перед процессом вступления мы сделали много фатальных ошибок.

Если бы мы их не делали, наше состояние, возможно, могло бы быть ещё сильнее, чем сейчас.

Мы хотим в рамках наших взаимоотношений пожелать мира и европейской перспективы, несмотря на то, что на некоторые моменты у нас различаются точки зрения», – сказал Фицо.

«Я вспоминаю, как мы забирали военных из Ирака в 2007 году, потому что были уверены, что война в Ираке началась на основе неправдивых домыслов и доказательств. Я вспоминаю, как мы ставили вето для квот нелегальным мигрантам.

Поэтому я убеждён, что мы в Словакии не можем сойти с пути суверенитета внешней политики, которая ориентирована на все четыре мировые стороны.

И мы не сойдём со своего пути, мы будем гордо и искренне высказывать наши точки зрения относительно суверенитета. Мы убеждены, что все имеют право защищать свои национальные интересы», – добавил словацкий премьер.

