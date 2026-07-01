Полковник ЛНР: ВС РФ вынесли все военные заправки ВСУ – АЗС стали законными целями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары по украинским АЗС – это и ответная реакция на украинский террор, и действия, исходящие из военной целесообразности.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Подполковника спросили, являются ли удары ВС РФ по АЗС по дороге к Харькову подготовкой к крупному наступлению на Севере, или это просто планомерная работа по логистике.

«Действительно, сейчас начали наноситься очень серьёзные удары по АЗС – это ответная реакция, и ещё появилась военная целесообразность, поскольку мы «вынесли» почти все военные заправки НПЗ у украинских боевиков, и они перешли на заправку именно на гражданских заправочных станциях, такие кадры сливались неоднократно. И естественно, все автозаправочные станции стали законными целями. Более того, исходя из того, что они делают с нашими бензовозами и в целом, то, естественно, это как раз вполне планомерная работа», – отметил он.