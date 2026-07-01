Полковник ЛНР: ВС РФ вынесли все военные заправки ВСУ – АЗС стали законными целями

Сергей Вредников.  
01.07.2026 19:46
  (Мск) , Луганск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина


Удары по украинским АЗС – это и ответная реакция на украинский террор, и действия, исходящие из военной целесообразности.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинским АЗС – это и ответная реакция на украинский террор, и действия,...

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Подполковника спросили, являются ли удары ВС РФ по АЗС по дороге к Харькову подготовкой к крупному наступлению на Севере, или это просто планомерная работа по логистике.

«Действительно, сейчас начали наноситься очень серьёзные удары по АЗС – это ответная реакция, и ещё появилась военная целесообразность, поскольку мы «вынесли» почти все военные заправки НПЗ у украинских боевиков, и они перешли на заправку именно на гражданских заправочных станциях, такие кадры сливались неоднократно.

И естественно, все автозаправочные станции стали законными целями. Более того, исходя из того, что они делают с нашими бензовозами и в целом, то, естественно, это как раз вполне планомерная работа», – отметил он.

«Если мы говорим о подготовке к крупному наступлению на севере – нет, это никакая не крупная подготовка. Мы работаем очень планомерно, поступательно и давим на всех участках. Мы на Севере, действительно имеем успех, и северный участок является как раз самым результативным. Там, кстати, и к самому Харькову совсем-совсем недалеко», – сказал Марочко.

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English version :: Читать на английском Полковник ЛНР: ВС РФ вынесли все военные заправки ВСУ – АЗС стали законными целями

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