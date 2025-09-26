Польша готовится сбивать российские дроны в небе Белоруссии и Украины

Олег Кравцов.  
26.09.2025 08:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4365
 
Дзен, Польша, Россия, Сюжет дня, Украина


В Польше намерены без одобрения НАТО сбивать российские беспилотники как над подконтрольной киевскому режиму территорией, так и над Белоруссией.

Об этом пишет польское издание  Gazeta Wyborcza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше намерены без одобрения НАТО сбивать российские беспилотники как над подконтрольной киевскому режиму...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На данный момент в Польше есть закон, позволяющий президенту принимать решение о заграничных военных миссиях по запросу правительства. Но в 2022 году в него внесли изменения, которые предусматривают получение согласия от НАТО и ЕС.

«В 2022 году партия «ПиС» внесла поправки в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом таким образом, что он лишает польское правительство права самостоятельно принимать решение о сбивании российских беспилотников, летящих в нашу страну над Украиной и Беларусью.

Комиссия по расследованию российского влияния выразила обеспокоенность странным положением в своём итоговом докладе. Правительство ПиС внесло его за день до российской агрессии на Украине. Нынешняя коалиция вносит поправки в это положение», – пишет издание.

Соответствующий законопроект подан в парламент и ожидает рассмотрения в ускоренном порядке.

«Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших воздушных сил и средств противовоздушной обороны над Украиной и Беларусью для сбивания российских самолетов, беспилотников и ракет, которые еще не пересекли польскую границу.

Между тем до сих пор существует нормативный акт, запрещающий нашей власти самостоятельно принимать такое решение. Это нужно быстро изменить, если только кто-то не хочет, чтобы так оставалось, и наши средства защиты не были максимально эффективными», – заявил Gazeta Wyborcza эксперт, принимавший участие в подготовке отчета о российском влиянии.

А МИД Польши призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии.

«Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – говорится в заявлении польского посольства в Минске.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить