Польша готовится сбивать российские дроны в небе Белоруссии и Украины
В Польше намерены без одобрения НАТО сбивать российские беспилотники как над подконтрольной киевскому режиму территорией, так и над Белоруссией.
Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На данный момент в Польше есть закон, позволяющий президенту принимать решение о заграничных военных миссиях по запросу правительства. Но в 2022 году в него внесли изменения, которые предусматривают получение согласия от НАТО и ЕС.
«В 2022 году партия «ПиС» внесла поправки в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом таким образом, что он лишает польское правительство права самостоятельно принимать решение о сбивании российских беспилотников, летящих в нашу страну над Украиной и Беларусью.
Комиссия по расследованию российского влияния выразила обеспокоенность странным положением в своём итоговом докладе. Правительство ПиС внесло его за день до российской агрессии на Украине. Нынешняя коалиция вносит поправки в это положение», – пишет издание.
Соответствующий законопроект подан в парламент и ожидает рассмотрения в ускоренном порядке.
«Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших воздушных сил и средств противовоздушной обороны над Украиной и Беларусью для сбивания российских самолетов, беспилотников и ракет, которые еще не пересекли польскую границу.
Между тем до сих пор существует нормативный акт, запрещающий нашей власти самостоятельно принимать такое решение. Это нужно быстро изменить, если только кто-то не хочет, чтобы так оставалось, и наши средства защиты не были максимально эффективными», – заявил Gazeta Wyborcza эксперт, принимавший участие в подготовке отчета о российском влиянии.
А МИД Польши призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии.
«Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – говорится в заявлении польского посольства в Минске.
