Новый оборонный пакт между Великобританией и Норвегией предусматривает создание объединенного военно-морского флота двух стран «для противостояния России в Арктике».

Данную инициативу польскому каналу «Talking with TVP World» прокомментировал профессор Арктического университета Норвегии, канадский политолог Марк Лантень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По соглашению будут созданы специальные корабли и другие механизмы, чтобы лучше следить за подводными кабелями и выявлять потенциальные угрозы в серой зоне. Мы видели, например, обрывы кабелей в Балтийском море.

Норвегия тоже начинает беспокоиться о своих подводных коммуникациях в северной части Европы. Теперь понятно, что эти кабели стали законными целями для действий в серой зоне.

Так что я думаю, что это будет прорывное соглашение, которое станет образцом для будущих более специфичных соглашений для Арктики.

Сфера, в которой идёт противостояние, стала намного сложнее, особенно в отношении гражданской инфраструктуры, кабелей и использования дронов и других беспилотных аппаратов. Ситуация в Арктике стала намного сложнее», – нагнетал истерику Лантень.