«Подводные кабели стали законными целями в серой зоне» – канадский эксперт

Максим Столяров.  
05.12.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 132
 
Вооруженные силы, Дзен, Канада, Норвегия, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Новый оборонный пакт между Великобританией и Норвегией предусматривает создание объединенного военно-морского флота двух стран «для противостояния России в Арктике».

Данную инициативу польскому каналу «Talking with TVP World» прокомментировал профессор Арктического университета Норвегии, канадский политолог Марк Лантень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый оборонный пакт между Великобританией и Норвегией предусматривает создание объединенного военно-морского флота двух стран...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По соглашению будут созданы специальные корабли и другие механизмы, чтобы лучше следить за подводными кабелями и выявлять потенциальные угрозы в серой зоне. Мы видели, например, обрывы кабелей в Балтийском море.

Норвегия тоже начинает беспокоиться о своих подводных коммуникациях в северной части Европы. Теперь понятно, что эти кабели стали законными целями для действий в серой зоне.

Так что я думаю, что это будет прорывное соглашение, которое станет образцом для будущих более специфичных соглашений для Арктики.

Сфера, в которой идёт противостояние, стала намного сложнее, особенно в отношении гражданской инфраструктуры, кабелей и использования дронов и других беспилотных аппаратов. Ситуация в Арктике стала намного сложнее», – нагнетал истерику Лантень.

«Россия пытается этим воспользоваться. Понимая это, Норвегия и Великобритания будут полагаться не только на НАТО, и это тоже, но им нужно будет прилагать больше усилий для борьбы и с региональными угрозами, которые мы сейчас наблюдаем в Арктике», –  агитировал «профессор».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить