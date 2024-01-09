Польский политолог: Очереди на границе с Украиной очень надолго

Даже если поляки снимут блокаду украинских фур, пройдёт не меньше месяца, прежде чем очереди на границе смогут хоть как-то разгрузиться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из того, что я знаю, аграрии остановили свой протест на границе, но с перевозчиками дело более сложное, они не отступают в своих постулатах. Я знаю, что Украина часть постулатов перевозчиков выполнила. Я вчера был на польско-украинской границе и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе. То есть ничего не меняется на деле, потому что мы этого не заметим, даже как эта блокада будет снесена, вы себе представляете в одну сторону по 10-15 километров, по другую 20-30 километров очереди грузовиков. Это не разгрузится даже за неделю, даже за месяц. Поэтому мы эти очереди будем наблюдать. И нужно честно сказать, наши границы ни с украинской, ни с польской стороны не подготовлены для такого, как сейчас. Нужно думать, что делать, чтобы это работало. Может надо подумать о железной дороге, найти какую-то альтернативу, но пока я её не вижу. Годами с границами ничего не делалось, все хлопали друг друга по плечам – да-да-да, супер-супер, да, мы друзья, а граница как была дикой, так дикой и осталась. Не соответствует нашему времени», – заявил Сиерант.

По его словам, ситуация на украино-польской границе просто позорная для ЕС.

«Не знаю, нужно садиться и думать, что делать, нужно искать деньги, нужно, возможно, обратиться к нашим западным партнёрам, потому что это же внешняя граница ЕС, это не касается только Польши. Это и безопасность на дорогах. Люди, которые стоят по 12 часов в очередях, доходит до столкновений, доходит до страшных вещей на дорогах. Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях – это реально мы живём в XXI веке? Я как гражданин ЕС спрашиваю, это реально так должна выглядеть забота наших государств о нас? Я думаю, нет», – возмущался поляк.