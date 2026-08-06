Для отражения вероятного набега ВСУ на Мозырском НПЗ в Белоруссии создали десантно-штурмовую бригаду
На границе Белоруссии и Украины будет размещена десантно-штурмовая бригада, которая должна будет отбить возможный набег ВСУ на Мозырский НПЗ.
Об этом на канале «Гражданское Согласие» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Белоруссии создаётся новая десантно-штурмовая бригада, причём недалеко от украинской границы. Что вы можете сказать об этом?» – спросил ведущий.
«Создание этой бригады запоздало на несколько лет, по меньшей мере. Потому что там есть определённая военная логика нормального государства, занятого своей обороноспособностью.
Когда рядом с твоими границами ведутся военные действия такой интенсивности, как СВО, то повышение обороноспособности своего войска, и размещение его вблизи границы с целью исключения вооружённых провокаций – это задача номер раз.
Усиление ПВО этих рубежей – обязательно. Контроль воздушного пространства, уничтожение всех летательных аппаратов, случайно залетевших – обязательно. Как и оборудование линии обороны вдоль границы», – сказал Трухан.
«Почему опоздали? Потому что ожидать полномасштабной вооружённой агрессии со стороны Украины Белоруссии не надо. Это просто малореально.
Полномасштабной вооружённой агрессии не будет. А вот ожидать вооружённых провокаций по принципу суджанской – это вполне даже может быть. Там и Мозырский НПЗ недалеко от границы.
И вот как раз для купирования подобных действий и необходимо разворачивание этого десантно-штурмового соединения. Но вопрос – хватит ли его», – подытожил полковник.
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