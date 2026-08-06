Для отражения вероятного набега ВСУ на Мозырском НПЗ в Белоруссии создали десантно-штурмовую бригаду

Максим Столяров.  
06.08.2026 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1644
 
Белоруссия, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Украина


На границе Белоруссии и Украины будет размещена десантно-штурмовая бригада, которая должна будет отбить возможный набег ВСУ на Мозырский НПЗ.

Об этом на канале «Гражданское Согласие» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На границе Белоруссии и Украины будет размещена десантно-штурмовая бригада, которая должна будет отбить возможный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В Белоруссии создаётся новая десантно-штурмовая бригада, причём недалеко от украинской границы. Что вы можете сказать об этом?» – спросил ведущий.

«Создание этой бригады запоздало на несколько лет, по меньшей мере. Потому что там есть определённая военная логика нормального государства, занятого своей обороноспособностью.

Когда рядом с твоими границами ведутся военные действия такой интенсивности, как СВО, то повышение обороноспособности своего войска, и размещение его вблизи границы с целью исключения вооружённых провокаций – это задача номер раз.

Усиление ПВО этих рубежей – обязательно. Контроль воздушного пространства, уничтожение всех летательных аппаратов, случайно залетевших – обязательно. Как и оборудование линии обороны вдоль границы», – сказал Трухан.

«Почему опоздали? Потому что ожидать полномасштабной вооружённой агрессии со стороны Украины Белоруссии не надо. Это просто малореально.

Полномасштабной вооружённой агрессии не будет. А вот ожидать вооружённых провокаций по принципу суджанской – это вполне даже может быть. Там и Мозырский НПЗ недалеко от границы.

И вот как раз для купирования подобных действий и необходимо разворачивание этого десантно-штурмового соединения. Но вопрос – хватит ли его», – подытожил полковник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Для отражения вероятного набега ВСУ на Мозырском НПЗ в Белоруссии создали десантно-штурмовую бригаду

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора