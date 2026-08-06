«Дроны не помогут их остановить» – в Киеве боятся наступления армии РФ со стороны Чернигова

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Украинское командование должно готовиться к тому, что армия России может пойти в наступление через леса Черниговской области.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пресс-секретарь Госпогранслужбы Демченко заявил, что по данным разведки Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение внимания ресурсов Украины от более важных участков фронта», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это вполне возможно. Такой сценарий достаточно реалистичен, он имеет перед собой определённую логику. Она заключается в том, что Россия имеет преимущество в пехоте. И в этом ключе – они заинтересованы в расширении театра боевых действий. Более того, Черниговская область – это леса. И российская тактика малых пехотных групп будет там эффективна. Потому что сформировать кил-зону в лесах будет крайне сложно. Поэтому к этому надо готовиться», – рассуждал Бекренев.