«Дроны не помогут их остановить» – в Киеве боятся наступления армии РФ со стороны Чернигова
Украинское командование должно готовиться к тому, что армия России может пойти в наступление через леса Черниговской области.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Пресс-секретарь Госпогранслужбы Демченко заявил, что по данным разведки Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение внимания ресурсов Украины от более важных участков фронта», – попросил прокомментировать ведущий.
«Это вполне возможно. Такой сценарий достаточно реалистичен, он имеет перед собой определённую логику. Она заключается в том, что Россия имеет преимущество в пехоте. И в этом ключе – они заинтересованы в расширении театра боевых действий.
Более того, Черниговская область – это леса. И российская тактика малых пехотных групп будет там эффективна. Потому что сформировать кил-зону в лесах будет крайне сложно. Поэтому к этому надо готовиться», – рассуждал Бекренев.
«Плюс, я хочу напомнить, что разведка пограничников – это единственная разведка, которая официально предупредила военно-политическое руководство Украины о готовящемся вторжении в феврале 2022.
Поэтому я бы отнёсся серьёзно к этому предупреждению. С учётом театра боевых действий, здесь нужны будут войска повышенной квалификации в условиях большой автономности. У нас есть несколько полков спецназа, их нужно усилить какими-то подразделениями», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «Дроны не помогут их остановить» – в Киеве боятся наступления армии РФ со стороны Чернигова