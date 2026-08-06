Мы потратили год усилий, чтобы завернуть все анкориджские инициативы Трампа – экс-глава МИД Украины

Анатолий Лапин.  
06.08.2026 22:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1380
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина с европейскими партнерами потратила год усилий на то, чтобы «завернуть» все миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина с европейскими партнерами потратила год усилий на то, чтобы «завернуть» все миротворческие инициативы...

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«Чем меньше будет дипломатических инициатив Трампа, тем нам легче будет жить. Нас с Трампом интересует только практическое решение простых практических вопросов. Потому что, когда у него возникают большие дипломатические инициативы, мы тратим огромный объем энергии для того, чтобы их закатать в правильном направлении.

И Зеленский вместе с другими европейскими лидерами потратили 12 месяцев с конца февраля 25-го до конца февраля 26-го года на то, чтобы завернуть Трампа в правильном направлении», – сказал он.

«Огромные ресурсы были потрачены на то, чтобы он просто не делал хуже. Пусть не будет лучше, просто, чтобы хуже не делал. Затем началась война в Иране. И на сегодня все сидели, радовались, что Трамп в Анкаре сказал: «Дадим лицензии на производство «Патриотов». Через две недели Трамп говорит: «Я передумал» или: «Я все еще думаю». Поэтому не надо делать ставку на Трампа, надо развивать собственные возможности», – вещал Кулеба.

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