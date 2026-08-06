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В ночь с 4 на 5 августа 2024 года в аэропорту Лейпцига/Галле (Германия) служба безопасности обнаружила квадрокоптер, к которому был прикреплен мощный заряд взрывчатки. Как сообщает издание Spiegel и другие немецкие СМИ, дрон был найден на территории грузового терминала в непосредственной близости от украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», который должен был выполнять рейс. Сообщается, что Ан-124 был под завязку загружен боеприпасами для ВСУ.

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Таким образом, взрыв самолёта-большегруза в аэропорту Лейпцига мог привести к массовым жертвам и разрушениям, а также разлёту боеприпасов в радиусе нескольких километров от эпицентра.

В европейской прессе основное бурление сосредоточено на продвижении конспирологических теорий, главная из которых, что это русские, мол, через ГРУ посылают ЕС и НАТО сигнал о необходимости прекращения военной помощи Украине, иначе неизбежна эскалация с переходом к диверсиям непосредственно в странах, поддерживающих войну и киевский режим.

Более осторожные европейские аналитики полагают, что найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой был тестом на вшивость местной службы безопасности.

Эту версию обосновывают тем, что дрон был вовремя обнаружен, а не взорван, либо это была неудачная диверсия, когда у летающей бомбы в самый ответственный момент отказало управление. Либо, считают европейские эксперты, это была целенаправленная «проба пера». Злоумышленники могли проверять, способны ли немецкая «безпека» обнаруживать малые БПЛА в критических зонах, быстро реагировать на ЧП, и какой патрульный режим установлен вокруг украинских грузов.

Весьма ожидаемо, что вылезло множество алармистов, связавших появление дрона с бомбой с чередой техногенных аварий на германской инфраструктуре последних четырёх лет, в которых обвиняют спецслужбы России. Речь идет, например, о поджогах складов, повреждениях кабелей, подозрительных пожарах на заводах Rheinmetall, а также строящихся или находящихся в ремонте кораблях ВМС ФРГ.

Алармисты делают акцент на том, что если ранее эти ЧП носили «относительно низкоинтенсивный характер с использованием подручных средств», то применение дрона со взрывчаткой — это «качественный скачок повышения эскалации». Это якобы свидетельствует о готовности действовать более открыто и с применением взрывных устройств на территории страны-члена НАТО.

Представители западных спецслужб (в частности, Федеральная служба защиты конституции Германии — BfV, и Федеральная криминальная полиция — BKA) рассматривают этот инцидент в более широком контексте «хайли лайкли»:

По их мнению, следы ведут к российским спецслужбам, хотя доказательств этих следов ожидаемо не приводится. Горе-аналитики из этой группы отмечают, что техника, тактика и цели диверсий в Европе (включая Германию, Польшу, Прибалтику и Швецию) имеют «четкий почерк ГРУ» и других российских структур. Задействование местных прокси-лиц (наемников из криминальной среды или нелегальных мигрантов) для запуска дрона — «стандартная практика», чтобы иметь в запасе «правдоподобное отрицание».

Эксперты по безопасности подчеркивают, что гражданские аэропорты ЕС изначально не проектировались для защиты от атак малых дронов. Хотя в некоторых аэропортах установлены системы борьбы с беспилотниками, они не всегда охватывают все грузовые зоны. Это показывает «серьезные уязвимости в области безопасности в глубоких тылах стран НАТО».

Аналитики обращают внимание на то, почему объектом диверсии выбран Лейпциг. Его аэропорт является главным европейским хабом для логистической компании DHL, которая активно задействована в доставке военных и двойного назначения грузов на Украину. Удар по Лейпцигу — это удар по главной артерии снабжения.

В то же время, ряд аналитиков призывает дождаться результатов официального расследования BKA. Несмотря на то, что «выгодополучатель» очевиден, для следствия важны конкретные улики: идентификация оператора, данные с дрона (например, маршруты с черных ящиков коммерческих дронов), следы ДНК и отпечатки пальцев, а также данные камер наблюдения.

Наша версия: провокация с «внезапно обнаруженным» дроном-бомбой выгодна киевскому режиму и убогой администрации Мерца, для которых важна актуализация шумихи вокруг издыхающей в судорогах Украины, особенно после с треском проваленного широко распиаренного Гнидой «40-дневного плана по принуждению России к миру».

В целом, для европейских экспертов инцидент в Лейпциге — это «не сюрприз, а закономерный этап эскалации». Россия долгое время предупреждала о последствиях для стран, помогающих ВСУ убивать российских солдат и гражданское население, и сейчас, согласно оценкам разведок стран ЕС, эти угрозы переходят в фазу практической реализации через сеть диверсионных групп, действующих на европейской территории.

Ожидается, что этот инцидент приведет к резкому ужесточению протоколов безопасности вокруг военных грузов на всей территории Европы и масштабному развертыванию систем противодроновой борьбы (C-UAS) в гражданских аэропортах.