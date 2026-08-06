«Идиоты навешали лапши украинцам»: экс-министр о «готовности к зиме»
Надвигающиеся на Украину в преддверии зимы катастрофические проблемы невозможно решить.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил депутат ВР, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы думаете, что энергетики, коммунальщики или Кличко виноваты в том, что у нас будет зимой проблема? Да нет, ракет у нас нет, чтобы сбивать. Это не энергетика, а нехватка ракет ПВО. Последний удар, ну, показал реальную картину. И эта катастрофа реальна», – сказал Кучеренко.
По его словам, бессмысленно искать виноватых, если нечем сбивать ракеты.
Депутат отмечает, что без света еще можно будет худо-бедно перезимовать, но вот без тепла проблема переходит в плоскость выживания.
«А что у нас на ТЭЦ-5 что-то изменилось? Нет, не изменилось. На ТЭЦ-6 саркофаг какой-нибудь вырос или на Дарницкой ТЭЦ? Нет, ничего не изменилось.
А то, что рассказывали, что можно мгновенно эту децентрализацию [провести], извините, так это невежды, далекие абсолютно от темы, которые просто навешали лапшу и подняли эту планку ожиданий», – возмущается политик.
Он напомнил, что в 2023 году глава Центрэнерго опубликовал статью, в которой сообщалось, что объекты компании защищены на 100%.
«Я еще тогда подумал: «Придурок, кто тебя тянет за язык?». Он дал такой заголовок, чтобы отчитаться перед офисом президента, чтобы дальше коммерцией заниматься на тендерах. Но это укрытие – это даже не второй уровень, то есть не бетонные конструкции. Это мешками с песком они просто обложили Трипольскую станцию, но заголовком он отчитался.
Журналисты подхватили, им нужна какая-то новость. И вся страна прочитала в августе месяце 23-го года «100% энергетика защищена». Это диверсанты, которые это делали, к сожалению, должностные лица, которые вместо того, чтобы правду украинцам говорить, они им долгое время вешали лапшу», – приходит к выводу Кучеренко.
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