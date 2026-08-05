Выстрел по собственному кошельку. К чему приведёт Черногорию введение виз для россиян

Самая маленькая республика Западных Балкан оправдывает свой статус недружественной к России страны. С 1 ноября этого года гражданам РФ потребуется виза для въезда в Черногорию.

Это решение, принятое Подгорицей под давлением Брюсселя, может привести к ощутимым финансовым проблемам для Черногории, которая лишится значительной части российских туристов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гражданам России и Белоруссии с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию. Визовый режим также вводится для граждан Турции, Китая и Саудовской Аравии. Тем самым Черногория приводит свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза, сообщил МИД этой страны в конце июля.

Как известно, Черногория имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2020 года, и надеется стать полноправным членом блока к 2028-му. С 2014 года эта балканская республика присоединяется ко всем антироссийским шагам Брюсселя, в марте 2022-го Черногория была внесена в список недружественных к России стран.

На этом фоне введение Черногорией виз для россиян было лишь вопросом времени. Брюссель требовал сделать это ещё по окончании прошлогоднего туристического сезона, однако Подгорице удалось выторговать отсрочку. Это неудивительно: туризм даёт не менее четверти черногорского ВВП, в прошлом году республику посетили почти 204 тысячи туристов из России, в 2026-му ожидается не меньше.

Россияне занимают второе место в туристическом потоке Черногории (16%), их лишь на треть меньше, чем сербов (23%), и вдвое больше, чем гостей из соседней Боснии и Герцеговины (8%).

Введение виз для россиян, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), гарантированно приведет к снижению турпотока в Черногорию. В среднем, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, количество поездок в визовые страны на 30% ниже, чем в безвизовые. В случае с Черногорией многое зависит от сложности и стоимости оформления документа, считает он.

Черногорский экономист Стеван Гаевич уверен, что введение виз для россиян – это не просто административное изменение, но и «экономическое и геополитическое решение с потенциально серьёзными последствиями». «Мы ограничим доступ именно для тех рынков, от которых в значительной степени зависят наш туризм, авиаперевозки, торговля и рынок недвижимости. Эти рынки невозможно за одну ночь заменить на европейские», – считает он.

Но речь не только о туристах. По оценкам, ныне в Черногории постоянно находится более 50 тысяч граждан России, это самая большая группа иностранцев в стране. Из них немногим более 2 тысяч имеют разрешение на постоянное проживание, и около 18 тысяч – вид на жительство (внж), который нужно продлевать раз в год. Остальные пользуются так называемым «визараном» – после 30 дней разрешённого ныне пребывания в Черногории выезжают в Сербию или БиГ, после чего возвращаются обратно на очередные 30 дней. С 1 ноября такая практика станет невозможной, ожидается также ужесточение правил выдачи внж россиянам.

Кроме этого, гражданам России принадлежат десятки тысяч объектов недвижимости в Черногории, часть из которых они сдают туристам, но многие используют только для себя в летние месяцы. Как считает директор сербской риэлтерской фирмы Adventis Real Estate Эрвин Пашанович, часть этой недвижимости может быть выставлена на продажу.

«Если российские собственники больше не смогут свободно пользоваться своей недвижимостью, вполне вероятно, что некоторые из них решат её продать, что может привести к падению цен на недвижимость», – сказал он в комментарии телеканалу Euronews Serbia.

Количество объявлений россиян о продаже их недвижимости в Черногории ещё до объявления о введении виз увеличилось на 10-15%, скидки достигают 10%.

Однако если получение черногорских виз окажется проблемой, предложение может стать более массовым. Вот только новые собственники этой недвижимости – хоть черногорские, хоть европейские, – явно не принесут бюджету Черногории таких доходов, как россияне.

Ну и «вишенка на торте». После начала СВО Черногория стала прибежищем для тысяч граждан РФ, которые выступали против политики своей страны. В Черногории базируется и регулярно проводит антироссийские мероприятия Марат Гельман (внесён в списки иностранных агентов, экстремистов и террористов). Но после объявления о введении виз для россиян балканская редакция «Радио Свобода»* опубликовала материал под жалостливым заголовком «Русские в Черногории ищут новые адреса».

«Постепенно я понял, что Черногория к нам неблагосклонна. Они делают всё возможное, чтобы помешать нам остаться здесь надолго», – заявил один из таких россиян, который теперь собирается перебираться в Сербию.

Так что сербам можно только посочувствовать: число антироссийски настроенных граждан РФ в их стране теперь вырастет за счёт «беженцев» из Черногории.