Крым – полуостров для смелых маркетплейсов. Wildberries и Ozon не сдюжили

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Наше всё – маркетплейсы Wildberries и Ozon – ограничили доставку товаров в Крым.

Статус заказов на WВ маркируется как «доставка переносится» или «в сборке», а при заказе на Ozon нельзя выбрать пункт доставки в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Многие расценили это как отказ основных маркетплейсов работать в Крыму. После того, как WВ потеряла пятую часть логистических центров, товары стали перемещать подальше от украинской границы – сейчас речь идет о строительстве складов в Казахстане и Белоруссии.

Но крымским поставщикам и покупателям от этого не легче – после ударов по ближайшим крупным центрам в Симферополе и Краснодаре нарушилась логистика товаров и увеличились сроки, а, соответственно, стоимость доставки.

«Сейчас мы заложники ужасной ситуации, и маркетплейс для нас – это единственная связь с Россией. Даже один небольшой заказ любого крымского продукта – это конкретный вклад в поддержку отечественного предпринимательства», – сообщили в компании «Крымская роза», где на складе в Краснодаре хранилась продукция на 12 млн руб.

Пункты выдачи заказов Wildberries в обесточенных регионах продолжают работать, но с одним условием – получатель выкупает весь товар, без возможности возврата. Часть пунктов после раздачи всех заказов закроются: нет такого товарооборота, чтобы держать их чуть ли не в каждой многоэтажке. На территории Крыма действует огромная сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — даже в небольших сёлах с населением менее 2 тысяч человек.

Естественно, что покупатели перешли на Ozon. Во-первых, многие привыкли покупать товары онлайн и получать их в одной точке разом, а во-вторых, розничная цена на порядок выше. Однако официально он в Крыму не работает. Брендирование скрыто — надписи «Пункт выдачи», а логотип Ozon можно увидеть только внутри, на стекле или в виде фирменного пакета.

Заказать Ozon Карта и Ozon Банк на пункт выдачи не получится. Ozon использует партнёрские пункты выдачи, а не собственные — поэтому компания не контролирует всё напрямую. В среднем один пункт выдачи товаров рассчитан на 300 единиц хранения, и при наплыве заказов пункт просто не в состоянии их разместить, и выпадает из перечня возможных к доставке.

Кроме того, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление для продавцов, Ozon перемещает часть товаров — в основном дорогую электронику и брендовые вещи со складов в пункты выдачи заказов, что добавило ограничений по хранению товаров. По словам одного из продавцов, перемещение началось 2 августа.

Эксперты отмечают, что ПВЗ слишком малы для долгого хранения большого объёма дорогих товаров. В Ozon ситуацию не комментируют. Также от комментариев воздерживаются в профильных ведомствах.

Оценить объемы товарооборота онлайн-торговли намеревались после вступления с 1 октября в силу закона о цифровых платформах, который обязывает маркетплейсы отправлять в налоговую информацию о доходах участников рынка.

Пока что по общероссийским данным каждая пятая покупка в розничной торговле происходит через маркетплейсы, и совокупный оборот лидирующих платформ в России за прошлый год составил около 12 триллионов рублей. И даже если какая-то площадка закроется в Крыму, ее место займет следующая.