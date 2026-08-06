В Канаде требуют от Европы признать состояние войны с Россией

Игорь Шкапа.  
06.08.2026 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета Ан-124 – это, по сути, повод для объявления войны России.

Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил канадский политолог, бывший преподаватель Киево-Могилянской академии Майкл Маккей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета Ан-124 – это, по...

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В ночь на 5 августа, как сообщали немецкие медиа, на аэродроме, который считается одним из важнейших логистических узлов в цепочке поставок западного оружия киевскому режиму, рядом с украинским самолетом обнаружили квадрокоптер со взрывателем. Утверждают, что дрон был обезврежен с помощью дистанционного робота.

Канадский эксперт, сразу «нашел» виновных.

«Это показывает, насколько легко может разворачиваться война, которую Россия ведет против Европы, и что Германия и другие страны не осознают в полной мере тот факт, что они, по сути, находятся в состоянии войны», – рассуждал укро-канадец.

Он выразил надежду, что инцидент приведет к «перелому в мышлении» европейцев.

«Что придет осознание: это не диверсия, это акт войны. Это не случайность, это акт войны. Хотелось бы перемен в сознании, но я разочаровываюсь уже более 12 лет. Поэтому, думаю, это дело просто замнут», – страдал Маккей.

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