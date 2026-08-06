В Канаде требуют от Европы признать состояние войны с Россией
Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета Ан-124 – это, по сути, повод для объявления войны России.
Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил канадский политолог, бывший преподаватель Киево-Могилянской академии Майкл Маккей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В ночь на 5 августа, как сообщали немецкие медиа, на аэродроме, который считается одним из важнейших логистических узлов в цепочке поставок западного оружия киевскому режиму, рядом с украинским самолетом обнаружили квадрокоптер со взрывателем. Утверждают, что дрон был обезврежен с помощью дистанционного робота.
Канадский эксперт, сразу «нашел» виновных.
«Это показывает, насколько легко может разворачиваться война, которую Россия ведет против Европы, и что Германия и другие страны не осознают в полной мере тот факт, что они, по сути, находятся в состоянии войны», – рассуждал укро-канадец.
Он выразил надежду, что инцидент приведет к «перелому в мышлении» европейцев.
«Что придет осознание: это не диверсия, это акт войны. Это не случайность, это акт войны. Хотелось бы перемен в сознании, но я разочаровываюсь уже более 12 лет. Поэтому, думаю, это дело просто замнут», – страдал Маккей.
English version :: Читать на английском В Канаде требуют от Европы признать состояние войны с Россией