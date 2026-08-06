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У Европы нет ни воли, ни военной мощи для войны с РФ – французский политолог

Елена Острякова.  
06.08.2026 19:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1535
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


ВПК Европы находится в «зачаточном» состоянии.

Об этом французский политолог Джилали Бенчабане, заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВПК Европы находится в «зачаточном» состоянии. Об этом французский политолог Джилали Бенчабане, заявил в...

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«Мы сами как европейская военная держава находимся в зачаточном состоянии, потому что ряд элементов этой войны нас удивляет. Нам нужно наверстать упущенное. Поэтому пока мы стараемся поддерживать Украину теми средствами, которые у нас есть», – сказал Бенчабане.

По его словам, у Европы есть деньги, но нет промышленных мощностей.

«Нужна не просто воля. Волю нужно уметь воплощать. А для того, чтобы ее воплощать нужна оборонно-промышленная база, которая быстро развивается и может адаптироваться.

Этого еще не хватает. Финансирование и экономические ресурсы у нас есть, но трансформации в промышленную базу и возможности быстро двигаться по этим цепочкам пока нет», – рассуждал Бенчабане.

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English version :: Читать на английском У Европы нет ни воли, ни военной мощи для войны с РФ – французский политолог

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