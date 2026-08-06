Евросоюз заберёт из Украины всех работоспособных, а сюда сбросит своих мигрантов – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
06.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Евросоюз будет заселять Украину мигрантами, а беженцев из «незалежной» обратно не отпустит.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз будет заселять Украину мигрантами, а беженцев из «незалежной» обратно не отпустит. Об этом...

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«Как сделать так, чтобы хотя бы часть людей вернулась на Украину с желанием? Потому что желающих вернуться становится всё меньше и меньше, несмотря на то, что многие там не прижились», – сказала ведущая.

«Создать условия для жизни не хуже, чем вам предложила Европа. Это, в первую очередь.

У человека есть базовые потребности: что покушать, где поспать, и медицинское обслуживание, и все остальное. Если мы эти базовые потребности организуем, люди будут возвращаться, но не все.

Для очень многих война стала плацдармом в Европу, куда они очень давно хотели попасть и не могли. И они не вернутся никогда, независимо от того, что здесь они были уважаемыми людьми, а там они работают тренерами, менеджерами и так далее», – ответила Скороход.

«По поводу миграции. Европа рассматривает нас как площадку, куда они будут скидывать своих мигрантов.

И что будет делать Европа в поствоенное время? Все, чтобы украинцы не возвращались домой. Белое население, христиане, трудоспособные, еще и детей рожают. Для них это подарок с небес.

И поверьте, сколько бы я со своими коллегами из разных стран ни общалась, они говорят: у нас тут проблема с черными, они к вам поедут, а мы ваших не отдадим.

Поэтому, поверьте, за наших людей между нами будет война», – подытожила укро-депутат.

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