«Хунвейбины и тупые старые лица»: экс-министр обрушился на Зе-банду
На Украине сегодня уничтожается интеллигенция, культура и настоящие профессионалы.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил депутат ВР, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира недоволен, что на Украине тиражируют мнение, что старные политики никуда не годятся.
«В 19-м году этот совершенно идиотический, нелогичный, безнравственный, противоречащий европейским ценностям натуральный эйджизм, который внедрили в общество. И в результате пришли совершенные невежды, пусть бы они были «честны и нравственны».
Но покажите мне у власти этой зеленой кого-то честного, нравственного. И они как заведенные семь лет несут этот бред: старые лица, старые лица. Какие уже старые лица? Это вы уже тупые старые лица», – заявил Кучеренко.
Он посоветовал тем, кто помладше, познакомиться с историей хунвейбинов в Китае.
«Почитайте, как в Китае во время культурной революции и большого скачка они зачищали пространство, и как уничтожали интеллигенцию, культуру и профессиональных людей хунвейбины, которые шли с примитивными лозунгами.
И то, что у нас сегодня происходит, – это натуральные украинские хунвейбины, за которыми стоит, давайте же будем честными, «Украинская правда», Кудрицкий, кто на Майдане там с картинками? Железняк, Совсун,, Фиала там. Все совершенно понятны группировки. И к большому сожалению, там где-то есть НАБУ и САП», – заключил Кучеренко.
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