«Хунвейбины и тупые старые лица»: экс-министр обрушился на Зе-банду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине сегодня уничтожается интеллигенция, культура и настоящие профессионалы.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил депутат ВР, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гость эфира недоволен, что на Украине тиражируют мнение, что старные политики никуда не годятся.

«В 19-м году этот совершенно идиотический, нелогичный, безнравственный, противоречащий европейским ценностям натуральный эйджизм, который внедрили в общество. И в результате пришли совершенные невежды, пусть бы они были «честны и нравственны». Но покажите мне у власти этой зеленой кого-то честного, нравственного. И они как заведенные семь лет несут этот бред: старые лица, старые лица. Какие уже старые лица? Это вы уже тупые старые лица», – заявил Кучеренко.

Он посоветовал тем, кто помладше, познакомиться с историей хунвейбинов в Китае.