Европа тормозит и боится Путина – российский дипломат-предатель

ЕС не спешит защищать «оплот Европы»,которым является Украина.

Об этом предавший Россию дипломат Александр Мельник заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На самом деле существует то, что я мог бы назвать шоком срочности для Украины, когда все должно быть сделано очень быстро. С другой стороны есть европейская и западная медлительность.

Это две темпоральности, которые вступают в противоречие. Украинцы давно просят закрыть небо…, а мы все еще находимся в ожидании», – вещал Мельник.