Европа тормозит и боится Путина – российский дипломат-предатель
ЕС не спешит защищать «оплот Европы»,которым является Украина.
Об этом предавший Россию дипломат Александр Мельник заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле существует то, что я мог бы назвать шоком срочности для Украины, когда все должно быть сделано очень быстро. С другой стороны есть европейская и западная медлительность.
Это две темпоральности, которые вступают в противоречие. Украинцы давно просят закрыть небо…, а мы все еще находимся в ожидании», – вещал Мельник.
Он считает, что президент РФ Владимир Путин «пользуется слабостями Запада, который панически его боится».
«Добавим сюда страх перед Путиным, который, на мой взгляд, довольно иррационален, потому что вы должны понимать, что действовать нужно очень быстро. Избавьтесь от этого страха Путина», – призывал перебежчик.
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