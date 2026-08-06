«Говорю как есть: Мы не сможем защититься от российской баллистики в ближайшее время» – Кулеба

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Украина в обозримой перспективе не сможет защититься от ударов российских баллистических ракет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этом этапе войны наша главная задача как страны – выжить под ударами российских баллистических ракет. Россия нащупала слабое место. Недаром же вы видели уже там объявление, что северокорейские ракеты начали подтягивать. И они понимают, что в ближайшее время Украина ракет к системам «Патриот» не получит в достаточном количестве. Соответственно, надо просто залить Украину баллистическим дождем, насколько это возможно. И все ресурсы будут брошены на это», – рассуждал он.

«Цель – сломать украинскую экономику, украинское общество и, как результат, украинское государство. Поэтому на сегодня у нас нет эффективного противодействия российской баллистике… не будет в ближайшее время решения по защите украинцев и украинских предприятий от российских баллистических атак. Какие выводы вы из этой информации делаете, как вы управляете дальше своей жизнью, это уже вы решите. Я вам говорю, как есть – война переместилась в воздух. И мы пошли в воздух, и они пошли в воздух, и последствия – месяц все радовались, как пылают Wildberries, теперь пылает «Эпицентр», «Розетка», «Новус», порты закрыты», – заключил Кулеба.

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