Кардинальное улучшение российской ПВО против БПЛА произойдёт к осени – Живов

Анатолий Лапин.  
06.08.2026 19:42
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия испытывает различные варианты противодействия украинским дронам средней дальности, но пока это сырые технологии – и ожидать ощутимого результата можно будет лишь осенью.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия испытывает различные варианты противодействия украинским дронам средней дальности, но пока это сырые технологии...

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«Разрабатываются различные системы, это малое ПВО, в основном на базе радиолокационных станций, звукометрических комплексов для сенсорного обнаружения, цифровых систем для управления и дронов различных типов для сбивания вражеских беспилотников от квадрокоптеров до дронов-ракет. Различной модификации, различной конфигурации с различной скоростью, в том числе до 600 километров в час.

Но пока, справедливости ради, все технологии, которые у нас есть, они все сыроватые. Проводятся военные эксперименты или, так сказать, боевые апробации, ещё пока не можем масштабировать на все регионы, которые необходимо защитить.

Но, думаю, что при должном финансировании и внимании к этой проблеме – где-то в октябре-ноябре уже начнут появляться системные результаты по дронам-перехватчикам, и станет полегче», – заявил Живов.

При этом волонтер отмечает, что действовать нужно не только в сфере ПВО, а ликвидировать угрозу ударов еще до того, как они наносятся:

«Играть в эту игру, когда у нас в страну ежесуточно прилетает тысяча дронов, – так себе история. Тут надо ещё какие-то искать выходы из ситуации, при которых в принципе сама угроза запуска дронов будет купирована».

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