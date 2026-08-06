Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше считают, что НАТО и без Украины вполне способно справиться с Россией.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил воспевающий в своих публикациях бандеровцев киевский журналист Вахтанг Кипиани, ныне военнослужащий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Кипиани, сославшись на свою беседу с неким бывшим украинским чиновником, заметил, что на Украине зачастую воспринимают как факт, что европейцы понимают, дескать, Киев защищает их.

«Разговор был именно о Польше в политическом контексте, он говорит: «Большая часть поляков воспринимают это как нашу выдумку». То есть, что мы себе придумали такую ​​роль – и стараемся монетизировать эту роль, мол, помогайте нам, потому что мы вас защищаем. Тогда как значительная часть польского политикума и польского общества, очевидно, считаю, что это не так. И Польша, и НАТО мощные структуры, мощные организмы. Да, конечно, лучше останавливать русского солдата там где-то под Харьковом или под Славянском, но если бы даже случилось там что-то хуже, и русский солдат был бы на сотни километров ближе к Польше, то она все равно справилась бы с этим», – описывает царящие в Польше настроения Кипиани.

Он считает, что на этот момент следует обращать внимание.