Поляки не верят в байку, будто украинцы защищают Европу от русских – укро-журналист

Игорь Шкапа.  
06.08.2026 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1558
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


В Польше считают, что НАТО и без Украины вполне способно справиться с Россией.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил воспевающий в своих публикациях бандеровцев киевский журналист Вахтанг Кипиани, ныне военнослужащий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше считают, что НАТО и без Украины вполне способно справиться с Россией. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Кипиани, сославшись на свою беседу с неким бывшим украинским чиновником, заметил, что на Украине зачастую воспринимают как факт, что европейцы понимают, дескать, Киев защищает их.

«Разговор был именно о Польше в политическом контексте, он говорит: «Большая часть поляков воспринимают это как нашу выдумку». То есть, что мы себе придумали такую ​​роль – и стараемся монетизировать эту роль, мол, помогайте нам, потому что мы вас защищаем. Тогда как значительная часть польского политикума и польского общества, очевидно, считаю, что это не так.

И Польша, и НАТО мощные структуры, мощные организмы. Да, конечно, лучше останавливать русского солдата там где-то под Харьковом или под Славянском, но если бы даже случилось там что-то хуже, и русский солдат был бы на сотни километров ближе к Польше, то она все равно справилась бы с этим», – описывает царящие в Польше настроения Кипиани.

Он считает, что на этот момент следует обращать внимание.

«Потому что часть польского политикума как раз эксплуатируют тему излишества помощи Украине и неблагодарности Украины за помощь, которая
уже предоставлена», – заявил бандеровец.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Поляки не верят в байку, будто украинцы защищают Европу от русских – укро-журналист

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора