Поляки не верят в байку, будто украинцы защищают Европу от русских – укро-журналист
В Польше считают, что НАТО и без Украины вполне способно справиться с Россией.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил воспевающий в своих публикациях бандеровцев киевский журналист Вахтанг Кипиани, ныне военнослужащий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кипиани, сославшись на свою беседу с неким бывшим украинским чиновником, заметил, что на Украине зачастую воспринимают как факт, что европейцы понимают, дескать, Киев защищает их.
«Разговор был именно о Польше в политическом контексте, он говорит: «Большая часть поляков воспринимают это как нашу выдумку». То есть, что мы себе придумали такую роль – и стараемся монетизировать эту роль, мол, помогайте нам, потому что мы вас защищаем. Тогда как значительная часть польского политикума и польского общества, очевидно, считаю, что это не так.
И Польша, и НАТО мощные структуры, мощные организмы. Да, конечно, лучше останавливать русского солдата там где-то под Харьковом или под Славянском, но если бы даже случилось там что-то хуже, и русский солдат был бы на сотни километров ближе к Польше, то она все равно справилась бы с этим», – описывает царящие в Польше настроения Кипиани.
Он считает, что на этот момент следует обращать внимание.
«Потому что часть польского политикума как раз эксплуатируют тему излишества помощи Украине и неблагодарности Украины за помощь, которая
уже предоставлена», – заявил бандеровец.
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