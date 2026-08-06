Европейские союзники Украины не горят желанием передавать киевскому режиму необходимые для противодействия российской баллистике противоракеты, хотя могли бы это сделать.

Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил канадский политолог, бывший преподаватель Киево-Могилянской академии Майкл Маккей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Со своей стороны, европейские союзники не проявляют никаких инициатив по поддержке Украины в этом вопросе», – утверждает политолог.

Однако президент Трамп заблокировал этот процесс. Он отказывается разрешить закупку ракет Patriot за счет европейских средств и не дает добро на их передачу украинским защитникам.

Он напомнил, что у Киева есть инициатива под названием Freya.

«И они, по сути, умоляют европейских союзников присоединиться к этой системе противоракетной обороны Freya. Президент Зеленский призывает предоставить больше ракет-перехватчиков, но кто может откликнуться? Кто может позволить себе передать Украине ракеты-перехватчики PAC-3?

Любая страна, у которой они есть, ведь очевидно, что европейские государства не будут их использовать — они сами не станут воевать с российскими захватчиками. Единственная защита Европы – это ВСУ.

И именно поэтому российское государство-террорист наносит удары по мирным украинцам: они знают, что на их пути стоит лишь воля украинского народа и уж точно не европейское руководство за пределами Украины.

Так кто может себе это позволить? Ответ: любая страна. Богатство Европейского союза многократно превышает богатство российского государства-террориста. И всё же они отказываются использовать его даже для собственной защиты!», – негодует Маккей.