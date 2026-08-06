Канадский аналитик в ярости: «Европейцы отказываются защитить Украину от русских ракет»

Игорь Шкапа.  
06.08.2026 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европейские союзники Украины не горят желанием передавать киевскому режиму необходимые для противодействия российской баллистике противоракеты, хотя могли бы это сделать.

Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил канадский политолог, бывший преподаватель Киево-Могилянской академии Майкл Маккей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские союзники Украины не горят желанием передавать киевскому режиму необходимые для противодействия российской баллистике...

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«Ситуация крайне обескураживающая, ведь Украина вела переговоры с представителями компании Raytheon — производителем ракет-перехватчиков PAC-3, используемых в системах противоракетной обороны Patriot.

Однако президент Трамп заблокировал этот процесс. Он отказывается разрешить закупку ракет Patriot за счет европейских средств и не дает добро на их передачу украинским защитникам.

Со своей стороны, европейские союзники не проявляют никаких инициатив по поддержке Украины в этом вопросе», – утверждает политолог.

Он напомнил, что у Киева есть инициатива под названием Freya.

«И они, по сути, умоляют европейских союзников присоединиться к этой системе противоракетной обороны Freya. Президент Зеленский призывает предоставить больше ракет-перехватчиков, но кто может откликнуться? Кто может позволить себе передать Украине ракеты-перехватчики PAC-3?

Любая страна, у которой они есть, ведь очевидно, что европейские государства не будут их использовать — они сами не станут воевать с российскими захватчиками. Единственная защита Европы – это ВСУ.

И именно поэтому российское государство-террорист наносит удары по мирным украинцам: они знают, что на их пути стоит лишь воля украинского народа и уж точно не европейское руководство за пределами Украины.

Так кто может себе это позволить? Ответ: любая страна. Богатство Европейского союза многократно превышает богатство российского государства-террориста. И всё же они отказываются использовать его даже для собственной защиты!», – негодует Маккей.

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