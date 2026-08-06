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Есть старая политическая аксиома: государства гибнут не тогда, когда недовольны окраины. Государства гибнут тогда, когда столица начинает считать собственные обещания расходным материалом. Именно этим сегодня занимается режим нелегитимного президента Молдавии Майи Санду и её партии «Действие и солидарность».

В Кишинёве любят бесконечно повторять мантру про «европейские ценности». Но вся эта словесная шелуха мгновенно исчезает, как только речь заходит о Гагаузии. Тут европейский федерализм, уважение к региональной идентичности и местному самоуправлению куда-то испаряются. Вместо них появляются старые добрые методы политического катка: унификация, административное давление и принцип «центр всегда прав».

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Поправки Народного собрания Гагаузии к новому Избирательному кодексу — вовсе не спор о процедуре голосования. Это попытка вернуть процесс в рамки Закона Республики Молдова № 344 от 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии». Комрат, в соответствии с этим Законом, предлагает оставить за Центральной избирательной комиссией Молдавии лишь технические и методические функции, сохранив за автономией право самостоятельно организовывать собственные выборы через региональный Центральный избирательный совет.

Народное собрание требует сохранить одномандатную систему, постоянный состав депутатского корпуса, отказаться от навязываемой пропорциональной модели и искусственных конструкций вроде «независимых» кандидатов, за которыми стоят кишинёвские партии.

Не менее принципиален отказ вводить обязательное владение румынским языком для кандидата на должность башкана (главы автономии) при сохранении обязательного знания гагаузского языка.

Все эти предложения объединяет одна идея: Гагаузия требует не новых полномочий, а сохранения тех гарантий, которые были закреплены политическим компромиссом 1994 года и позволили сохранить единство Молдавии.

Но именно этот компромисс сегодня последовательно разбирают на запчасти.

Сначала Конституционный суд аккуратно отпиливает полномочия автономии. Потом парламентское большинство партии «Действие и солидарность» закрепляет новые ограничения. Затем министр образования Дан Перчун растолковывает, что в колледже, построенном на турецкие деньги, русского языка быть не должно, а гагаузский можно оставить разве что «по случаю». После этого ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой начинает философствовать: а нужна ли вообще Гагаузия?

Последовательность слишком стройная, чтобы считать её случайностью.

Особенно показательно требование навязать башкану обязательное владение румынским языком. Башкан – глава Гагаузии, а не префект Бухареста. Он обязан знать язык народа, который его избирает. Но нынешняя власть давно перестала мыслить категориями автономии. Для неё существует только одна политическая технология: всех построить, всех унифицировать и всех привести к единственно правильному идеологическому знаменателю.

Впрочем, чему удивляться? Год назад, 5 августа прошлого года, законно избранный башкан Евгения Гуцул получила семь лет лишения свободы. Не банковские аферисты, не архитекторы коррупционных схем, не герои бесконечных грантовых расследований. Именно скандальное дело главы автономии стало символом борьбы за «европейское правосудие». Демократия по-сандовски действует ровно до тех пор, пока народ голосует «правильно». Если же граждане выбирают не того кандидата, всегда находятся прокуроры, судьи и обслуживающие режим эксперты, которые объяснят, почему волю избирателей необходимо отменить.

Для российского читателя происходящее вообще не должно выглядеть чем-то новым. Это классическая технология внешнего управления постсоветским пространством. Сначала под лозунгами «евроинтеграции» демонтируются внутренние компромиссы. Затем ликвидируются самостоятельные региональные институты. После этого любое несогласие объявляется «угрозой демократии», а любые попытки сохранить исторический баланс – «рукой Кремля». Это старый сценарий, многократно опробованный на разных государствах.

Самое трагикомичное состоит в том, что в провластных СМИ всё это называется «укреплением государства», хотя происходит прямо противоположное. Консенсус 1994 года был одним из немногих действительно мудрых решений в новейшей истории Молдавии.

Его разрушение станет не поражением Гагаузии. Оно станет приговором самой молдавской государственности. Потому что государство, переставшее выполнять собственные политические обязательства, превращается не в демократию, а в администрацию внешнего управления, обслуживающую текущую конъюнктуру и интересы своих зарубежных покровителей.