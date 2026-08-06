Европа запустила на Украину две «Мамбы», но они бессильны

Елена Острякова.  
06.08.2026 17:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа на 95% защитила Украину от беспилотников и крылатых ракет, но бессильна перед двумя видами российского оружия.

Об этом генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа на 95% защитила Украину от беспилотников и крылатых ракет, но бессильна перед двумя...

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«Мы не знаем, что делать, в двух случаях. Во-первых, это баллистические ракеты… Против них нужны ракеты перехватчики. Сегодня мы знаем только «Патриоты», которые стоят очень дорого, и их немного развернуто в Европе.

Теперь у нас есть европейское оборудование – системы «Мамба». Это такой маленький «Патриот». Эти противоракеты мы начинаем разрабатывать. Их всего 16, из них две на Украине», – сказал Дютартр.

Он выразил надежду, что Украина совместно с Европой разработают свою ракетную «Фрея»,но все проблемы она не решит.

«Есть еще одна угроза, которую украинцы сегодня не могут перехватить. Это планирующие управляемые бомбы. Перехватить саму бомбу чрезвычайно сложно, но мы можем перехватить бомбардировщики и пусковые установки. Для этого, конечно, нужны истребители. Их нужно искать», – рассуждал Дютартр.

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