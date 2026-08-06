Европа запустила на Украину две «Мамбы», но они бессильны

Европа на 95% защитила Украину от беспилотников и крылатых ракет, но бессильна перед двумя видами российского оружия.

Об этом генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, что делать, в двух случаях. Во-первых, это баллистические ракеты… Против них нужны ракеты перехватчики. Сегодня мы знаем только «Патриоты», которые стоят очень дорого, и их немного развернуто в Европе.

Теперь у нас есть европейское оборудование – системы «Мамба». Это такой маленький «Патриот». Эти противоракеты мы начинаем разрабатывать. Их всего 16, из них две на Украине», – сказал Дютартр.