Хвалёная «распределённая генерация» уже сдулась. Зима будет тяжёлой – украинский эксперт
Даже в случае наиболее благоприятного сценария, этой зимой украинцев ожидают отключения электроэнергии по 12-14 часов в сутки.
Об этом на своей странице в соцсетях заявил экс-сотрудник «Нафтогаза» Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ожидать, что зима (даже теплая) будет легкой – самонадеянно. Ничего не изменилось с 2024 года.
Всё, чем будет отличаться сезон 26-27, – это дополнительные мощности для нужд населения на уровне 2 ГВт, которые освободились от остановленной промышленности, бизнеса.
Соответственно, даже при критическом, негативном сценарии (обстрелы энергосистемы и морозная зима), но сохранение работы АЭС, максимальный дефицит будет составлять 5 ГВт.
Этого достаточно для ограничений электроэнергии до 12-14 часов в сутки. Конечно, во время или после ракетных повреждений время отключений может быть больше, условно до 1 суток», – написал Корольчук.
«Распиаренная и нахваленная «распределительная генерация» уже сдулась. Укрэнерго не удалось объединить все эти точечные (как точка на карте) мощности бизнеса, которые были установлены для собственных нужд, а не для населения.
Теперь все думают о том, кто пойдет к Зеленскому и скажет президенту, что никакой альтернативной распределительной газовой энергосистемы не существует. Как говорил герой на языке оригинала: «Ты суслика видишь? Нет. А вон есть» (“ты гигаватт Зеленского видишь? Нет. А он есть”).
Да и не могло существовать этой распределенной генерации. Поэтому разговоры о 3000 МВт распределенной генерации – это ни о чем. Результатов нет. Бизнес настроил себе газовых генераторов, но объединить их в энергосистему не получилось», – добавил эксперт.
English version :: Читать на английском Хвалёная «распределённая генерация» уже сдулась. Зима будет тяжёлой – украинский эксперт