Хвалёная «распределённая генерация» уже сдулась. Зима будет тяжёлой – украинский эксперт

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Даже в случае наиболее благоприятного сценария, этой зимой украинцев ожидают отключения электроэнергии по 12-14 часов в сутки.

Об этом на своей странице в соцсетях заявил экс-сотрудник «Нафтогаза» Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидать, что зима (даже теплая) будет легкой – самонадеянно. Ничего не изменилось с 2024 года. Всё, чем будет отличаться сезон 26-27, – это дополнительные мощности для нужд населения на уровне 2 ГВт, которые освободились от остановленной промышленности, бизнеса. Соответственно, даже при критическом, негативном сценарии (обстрелы энергосистемы и морозная зима), но сохранение работы АЭС, максимальный дефицит будет составлять 5 ГВт. Этого достаточно для ограничений электроэнергии до 12-14 часов в сутки. Конечно, во время или после ракетных повреждений время отключений может быть больше, условно до 1 суток», – написал Корольчук.