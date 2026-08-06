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Из-за фактической блокировки южных портов украинские аграрии несут колоссальные убытки.

Об этом в сюжете украинского канала «Эспресо» заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий порадовался проблемам, с которыми из-за украинских атак столкнулись российские порты, в частности Новороссийск, но потом грустно добавил, что в Одессе ситуация зеркальная.

Марчук рассказал, что украинские аграрии продолжают работать в полях – и на сегодня собрали почти 18 миллионов тон зерново-бобовых культур.

«И главный вопрос: что с этим всем делать? Потому что обычно в этот период времени идет активная компания по вывозу портами Большой Одессы», – сказал укро-аграрий.

По его словам, вырученные деньги шли на налоги, зарплаты, закупу топлива, подготовку к посеву озимых культур и так далее.

«Но в этих условиях констатируем, что сегодня то, что они собирают, убыточно. К примеру, продовольственная пшеница сейчас в европейских портах стоит порядка 300 долларов. В Украине тонна пшеницы реализуется за пять тысяч [гривен, немногим более 100 долларов], а в северных регионах вообще по 3 – 3,5 тысячи за тонну. То есть катастрофический ущерб», – сказал гость укро-эфира.

Он говорит, что аграрии обратились к правительству за помощью кредитами, предупредив, что в противном случае будут вынуждены останавливать свою деятельность.

Кроме того, было сказано, что под угрозой оказалась выплата военного налога.