«Зерно не продаётся. Убытки растут»: аграрии Украины в ужасе от блокады портов Одессы
Из-за фактической блокировки южных портов украинские аграрии несут колоссальные убытки.
Об этом в сюжете украинского канала «Эспресо» заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий порадовался проблемам, с которыми из-за украинских атак столкнулись российские порты, в частности Новороссийск, но потом грустно добавил, что в Одессе ситуация зеркальная.
Марчук рассказал, что украинские аграрии продолжают работать в полях – и на сегодня собрали почти 18 миллионов тон зерново-бобовых культур.
«И главный вопрос: что с этим всем делать? Потому что обычно в этот период времени идет активная компания по вывозу портами Большой Одессы», – сказал укро-аграрий.
По его словам, вырученные деньги шли на налоги, зарплаты, закупу топлива, подготовку к посеву озимых культур и так далее.
«Но в этих условиях констатируем, что сегодня то, что они собирают, убыточно. К примеру, продовольственная пшеница сейчас в европейских портах стоит порядка 300 долларов. В Украине тонна пшеницы реализуется за пять тысяч [гривен, немногим более 100 долларов], а в северных регионах вообще по 3 – 3,5 тысячи за тонну. То есть катастрофический ущерб», – сказал гость укро-эфира.
Он говорит, что аграрии обратились к правительству за помощью кредитами, предупредив, что в противном случае будут вынуждены останавливать свою деятельность.
Кроме того, было сказано, что под угрозой оказалась выплата военного налога.
«Очень велики последствия от одной проблемы под названием Россия, которая фактически своими ударами заблокировала возможность поступления кораблей, которые отгружали бы украинское зерно», – причитал Марчук.
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