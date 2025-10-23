Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно демонстрировать свою волю, основанную на преобладающей силе, чтобы избежать большого прямого конфликта с Западом. В частности, пора показать пару «сюрпризов» на ядерном полигоне и что-то неядерное на полигоне Украина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта – это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы. Нет у нас другого варианта, поэтому «Орешник» мы показали, значит, надо показывать что-то еще. Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести. И на полигоне Новая земля надо что-то показать такое, что сейчас запрещено мораторием, но мы совершенно спокойно можем от этого моратория отказаться и испытать что-нибудь», – отметил он.