Пора показать большой сюрприз Западу на ядерном полигоне – Коц
России нужно демонстрировать свою волю, основанную на преобладающей силе, чтобы избежать большого прямого конфликта с Западом. В частности, пора показать пару «сюрпризов» на ядерном полигоне и что-то неядерное на полигоне Украина.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта – это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы. Нет у нас другого варианта, поэтому «Орешник» мы показали, значит, надо показывать что-то еще.
Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести. И на полигоне Новая земля надо что-то показать такое, что сейчас запрещено мораторием, но мы совершенно спокойно можем от этого моратория отказаться и испытать что-нибудь», – отметил он.
«А не ядерное – вот, пожалуйста, у нас есть полигон Украина, на котором мы можем испытывать всё что угодно, кроме ядерного оружия, пока они не начали по нам пуляться «Томагавками».
Но мы же видим, что даже в случае этой большой войны, при любом раскладе больше всего достанется Украине. Поэтому следующее предложение Зеленскому об условиях окончания войны будет, конечно, значительно хуже», – заключил Коц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: