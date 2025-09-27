Посол России в Лондоне: Трезвейте, или наше предложение будет гораздо хуже
Киеву и его европейским кураторам было бы полезно оглянуться на своё положение год-два назад и сравнить с нынешним.
Об этом в интервью британскому «Channel 4» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что нам действительно нужно, так это то, чтобы Великобритания и другие лидеры задумались о том, что произойдёт не завтра, не послезавтра, а через год. Потому что нам нужно соглашение, которое устроит всех.
Два года назад все европейские лидеры говорили о стратегическом поражении России. Боррель, который представлял ЕС, всегда говорил, что этот конфликт будет решён на поле боя.
Общий лозунг был – давайте не позволим России победить. А сейчас они говорят – давайте немедленно остановимся», – напомнил посол.
Журналист уточнил, есть ли вообще надежда в будущем на мир на Украине.
«Да. Есть не только надежда, но и возможность. Но украинские власти должны быть реалистами. Потому что их положение и ситуация в военном и политическом плане ухудшается с каждым днём. Год назад они были в гораздо лучшем положении в обоих этих аспектах. Если они продолжат в том же духе, то наше предложение Украине будет гораздо более умеренным и менее масштабным [в плане компромисса]. И они должны это понять», – отметил Келин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: