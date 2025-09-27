Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву и его европейским кураторам было бы полезно оглянуться на своё положение год-два назад и сравнить с нынешним.

Об этом в интервью британскому «Channel 4» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что нам действительно нужно, так это то, чтобы Великобритания и другие лидеры задумались о том, что произойдёт не завтра, не послезавтра, а через год. Потому что нам нужно соглашение, которое устроит всех. Два года назад все европейские лидеры говорили о стратегическом поражении России. Боррель, который представлял ЕС, всегда говорил, что этот конфликт будет решён на поле боя. Общий лозунг был – давайте не позволим России победить. А сейчас они говорят – давайте немедленно остановимся», – напомнил посол.

Журналист уточнил, есть ли вообще надежда в будущем на мир на Украине.