Предатель Каспаров заистерил: Американская коррупция! Евро-импотенция!

Максим Столяров.  
26.11.2025 09:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 503
 
Дзен, Либералы, Политика, США, Украина


У Зеленского и Ермака и без того проблемы с коррупционным скандалом, а тут ещё Европа не может достойно ответить Дональду Трампу на возмутительный «мирный план».

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Зеленского и Ермака и без того проблемы с коррупционным скандалом, а тут ещё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В целом оценка была дико негативной. Уже впервые Трампа открыто называют русским агентом, причём, серьёзные аккаунты в социальных медиа. Газеты пока ещё не рискуют вот так, суды могут быть, но тексты идут жуткие. И даже республиканцы уже, которые всегда выстраивались под Трампа, практически в один голос говорят, что нельзя заключать никаких сделок, которые бы поощряли агрессора.

Общее мнение, что вообще-то Трамп блефует, и продавить такое соглашение не удастся. Но, к сожалению, действует ещё один фактор. Помимо американской коррупции, есть ещё европейская импотенция. Эта импотенция не исключает коррупции, но в Европе первична импотенция», – сокрушался нацпредатель.

«И отсутствие европейской сбалансированной позиции создаёт ситуацию во многом для Украины патовую. Не говоря о том, что у Зеленского с Ермаком сейчас проблемы, связанные с коррупционным скандалом, который может продолжать набирать обороты.

В целом Европа, конечно, стоит на позиции «мы за Украину», но «мы за Украину» – это одна история, а вот как вы собираетесь ей помогать – это другая история», – негодовал Каспаров.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить