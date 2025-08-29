«При Трампе даже вякнуть боимся о вводе западных войск» – киевская пропагандистка
У киевской делегации хватает ума не раздражать президента США Дональда Трампа вопросами о вводе контингента на Украину.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила украинский политический обозреватель Юлия Забелина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Гарантии безопасности – здесь, скорее, вопрос о том, насколько может быть способной украинская армия, как её усилить. Потому что в итоге всё сводится к этому. В итоге всё сводится к тому, чем сможет обеспечить Америка Европу, и что Европа сможет обеспечить нам уже.
Вы правильно отметили, американские военные никогда не будут присутствовать, по крайней мере, при этой власти точно не будут присутствовать на Украине. Это даже не обсуждается», – рассказала Забелина.
«То, что там был какой-то слив, что какой-то там советник или Трампа, или ещё кого-то сказал, что рассматривается присутствие военных – нет, это невозможно. Мы даже, кстати (к нашему уму), не поднимаем этот вопрос в разговорах с Трампом.
Мы понимаем, ответ не будет утвердительным. Поэтому мы больше делаем акцент на том, как через Европу Америка сможет нас усилить», – вещала бандеровка.