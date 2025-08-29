У киевской делегации хватает ума не раздражать президента США Дональда Трампа вопросами о вводе контингента на Украину.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила украинский политический обозреватель Юлия Забелина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гарантии безопасности – здесь, скорее, вопрос о том, насколько может быть способной украинская армия, как её усилить. Потому что в итоге всё сводится к этому. В итоге всё сводится к тому, чем сможет обеспечить Америка Европу, и что Европа сможет обеспечить нам уже.

Вы правильно отметили, американские военные никогда не будут присутствовать, по крайней мере, при этой власти точно не будут присутствовать на Украине. Это даже не обсуждается», – рассказала Забелина.