Каждый срыв мирного процесса и отказ Украины от выполнения условий России приводил к тому, что через время эти условия становились еще хуже. Поэтому ради спасения государства и нации украинскому режиму нужно срочно почти на прекращение огня.

Об этом своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.