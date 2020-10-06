Путин и Мишустин ответили Медведчуку на личную просьбу о выборочной отмене антиукраинских санкций

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Вопрос о частичном снятии санкций в отношении ряда промышленных предприятий Украины будет рассмотрен, однако вряд ли можно будет ожидать позитивной реакции только в одностороннем порядке.

К такому заключению привели переговоры украинского представителя с правительством РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук рассказал, что к его политсиле обратилась Лига промышленников и работодателей, в которую входит 240 ориентированных на РФ предприятий, с просьбой оказать, по возможности, содействие в вопросах частичной отмены санкций, отдельных кодов продукции.

Он добавил, что из-за контрсанкций рабочие места потеряли более 150 тысяч человек.

В то же время, стоит отметить, что, по данным СМИ, лидер «ОПЗЖ» контролирует порядка 40% рынка дизельного топлива (в том числе, для заправки танков ВСУ), которое, несмотря на ответные санкции, продаются на Украину. Это во многом объясняет, почему «оппозиционер» приехал отстаивать интересы определённой части украинских предприятий.

В беседе с российским президентом Медведчук признал объективной политику РФ по отношению к тому, что если Киев ввёл санкции, то он и должен их отменять. Тем не менее, политик попросил рассмотреть подготовленные предложения и выразил надежду на возможность того, что Москва всё-таки пойдёт навстречу в вопросах частичной отмены санкций.

«Не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ – в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России.

Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении.

Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги», – заявил Владимир Путин,

В то же время он подчеркнул, что Москва не может делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против России санкции.

«Тем не менее, готовиться к этому всё равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в Правительстве поработать. И знаете, вы сейчас сказали про общественную организацию [Лига промышленников и работодателей], можно проработать это у нас с Торгово-промышленной палатой, с некоторыми другими объединениями предпринимателей и в правительстве. Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу», – пообещал президент РФ

После чего представителю украинской партии была организована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи с российским премьером Медведчук признал сложность данного вопроса, однако выразил надежду на понимание ситуации, в которой оказались люди, обращавшиеся к его политсиле последние два года.

В свою очередь, Мишустин пообещал внимательно изучить все предложения и по возможности найти соответствующие решения.

«Что касается санкций, не мы это начали, практически в одностороннем порядке эти санкции были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц, физических лиц, но и секторально, то есть против целых секторов экономики», – напомнил премьер-министр РФ.

Он добавил, что это «привело к сокращению взаимного товарооборота в четыре раза, уменьшилась реализация [украинской] продукции в сторону Российской Федерации, в том числе и продукции тяжелого машиностроения, высокотехнологичной».

«Это всё очень грустно», – сказал Мишустин.

Он добавил, что в России идёт процесс импортозамещения, поэтому нишу, ранее принадлежавшую украинским производителям, заняли компании из ЕврАзЭС, а также другие компании, которые на конкурентных условиях поставляют свою продукцию и технику.

«Жаль, что так происходит, но не мы начали эти процедуры (санкции – ред.»,– повторил Мишустин.

В то же время, комментируя данные переговоры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вряд ли российское правительство может отреагировать позитивно в одностороннем порядке.

«Нужно вспомнить, что сказал сам Владимир Путин – не мы были инициаторами такого санкционного обмена. Если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран – да, противоречит», – добавил Песков.