Путин ловко применил стратегию «Матрёшка» – экс-посол Украины в США

Российский лидер Владимир Путин последовательно делает на Украине шаги, которые демонстрируют готовность повышать градус эскалации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «Политнавигатора».

Ведущий заметил, что его собеседник, отреагировав на инцидент с дронами в Польше, заявил, что имела место «часть стратегии русской матрешки», и попросил объяснить, что имелось в виду.

Дипломат говорит, что имеет в виду поэтапность действий Москвы: сначала Крым, потом события в Донбассе, куда впоследствии заходят регулярные части.

«Это уже такая третья… когда говорю матрешка, подразумевается конструктор из нескольких таких фигурок, которые друг в друга вставляются. Хотя я имею в виду больше не разрисованную русскую барышню, а именно матрешку с Путиным. Есть такие у них матрешки, где в разных ипостасях предстает Путин. И он как раз следующий шаг делает – как главнокомандующий – он широкомасштабное вторжение делает.

Причем, очевидно уже сейчас, что это во многом был шаг, чтобы прикрыть предыдущий, уровень войны, чтобы показать, что он готов к дальнейшей эскалации», – рассуждал Чалый.

