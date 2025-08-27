Путин не позволит оставить часть Украины плацдармом НАТО – экс-сотрудник MI6
НАТО использует заморозку конфликта, чтобы превратить Украину в плацдарм для дальнейшего наступления.
Об этом в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Запад хочет заморозить конфликт, чтобы сохранить достаточно Украины, и потом можно было перевооружиться, вернуться – и атаковать. И сделать Украину плацдармом для дальнейших атак на Россию.
Но никто в России с этим не согласен, чтобы НАТО смогла подготовиться. Путин однажды попался на эту удочку, и больше не попадётся», – сказал Крук.
«Сейчас в России все понимают, что Запад просто использует Украину, чтобы попытаться ещё больше ослабить Москву. Поэтому есть отдельная поддержка [политики Путина].
Достаточно посмотреть на количество добровольцев в российскую армию. Если бы она сильно страдала, терпела поражение, люди бы не шли туда, а нашли бы себе другое занятие. Но этого не происходит, Путина поддерживают», – резюмировал он.
