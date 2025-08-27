Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО использует заморозку конфликта, чтобы превратить Украину в плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад хочет заморозить конфликт, чтобы сохранить достаточно Украины, и потом можно было перевооружиться, вернуться – и атаковать. И сделать Украину плацдармом для дальнейших атак на Россию. Но никто в России с этим не согласен, чтобы НАТО смогла подготовиться. Путин однажды попался на эту удочку, и больше не попадётся», – сказал Крук.