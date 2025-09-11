Польша крайне неоднородна в вопросе поддержки Украины, и недавние падения «российских беспилотников» лишь усилили эти настроения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт Украинско-Польской медиа платформы вырусь и манкурт Анатолий Курносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Курносова, Россия показала полякам, что они являются частью конфликта и могут быть втянуты в войну.

«Проблема в том, что польское общество чрезвычайно сильно в последнее время разделено. То есть, если мы раньше говорили о разделении между «Правом и Справедливостью» и «Гражданской платформой», то сейчас еще и появилась третья сила в виде «Конфедерации».

Я даже приведу такой пример, что последнее решение президента Польши, который наложил вето на спецзакон о беженцах, оно также встретило очень много контрверсий. То есть, далеко не каждый, кто критиковал это решение президента Польши, на самом деле не разделял его мнение.

И вот здесь мы тоже видим, когда общество разделено в таких основных вопросах, насколько Польша мощно должна быть задействована в помощи Украины, в этой войне, на этом очень легко находить точки раскола и очень легко подогревать эти проблемы. И здесь очень неплохо вклинивается российская пропаганда…», – переживал он.