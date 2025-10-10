«Россия сидит в болоте. Не знаю как, но мы победим» – укро-комбриг
Даже если Россия проиграет нынешнюю войну, Москва будет готовиться к реваншу и уничтожению Украины.
Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил командир 25-й бригады Нацгвардии Украины Михаил Крыжановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если взглянуть на нашу историю и историю России, они же сидят в болоте, их регионы, но у них все равно имперские замашки. То есть даже когда они проиграют, пройдет 10, 20, 30 лет, они все равно будут готовиться к тому, чтобы уничтожить нас. Они скажут, что это не мы [украинцы] победили, это победил там альянс мировой помощи и все остальное», – рассуждал Крыжановский.
Он отрицает, что Россия является великой страной.
«Это мы великие, потому что мы демократичны и боремся за свое. А русские – нет», – настаивал недобиток.
При этом он не знает, как будет выглядеть «победа над Россией», но при этом почему-то верит в такой сценарий.
«Мне хочется видеть, конечно же, полную победу военным путем, но я понимаю, что это очень сложно. Это еще большие, например, там потери, чем они есть. И как оно закончится, каким договором, подписанием каких документов, мне неизвестно. Я думаю, это не закончится как Вторая мировая война, оно немного будет иметь другой формат, но нашей победой», – убеждает несчастных украинцев Крыжановский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: