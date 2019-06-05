05.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Савченко увидела в Зеленском второго Порошенко

Во время своего первого иностранного визита президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего нового, а продолжил оперировать тезисами, которые в течение пяти последних лет использовал его предшественник Петр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Услышали ли мы что-то новое? Нет, не услышали. Мы приблизительно такие же разговоры и выступления слышали уже в последние пять лет при Порошенко. Я не услышала ничего свежего. А это значит, что есть все шансы, что ничего из сказанного за пять лет и сейчас так и не будет реализовано. ЕС и НАТО не возьмут нас в свои союзы, пока у нас не будет решен вопрос границы и войны.

О чем говорить во внешней политике – увидим. Я не думаю, что Европа готова и как-то изменилась для того, чтобы видеть другую внешнюю политику именно в ключе поддержки Украины. Нет, они будут снова затягивать, они будут хотеть сбросить санкции, искать экономические выгоды в торговле с Россией, в «Северном потоке-2», еще что-то.

Я не думаю, что Европа даст какую-то поддержку, чтобы у нас завтра произошло чудо. Нет, не даст. Потому я считаю, что все эти встречи больше дипломатические, нам нужно определяться с внешней политикой, с мудрым министром иностранных дел для того, чтобы вести какие-то дипломатические переговоры с креативными свежими идеями», – завила Савченко.

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