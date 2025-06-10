Штаты отказывают Украине в поставках оружия даже в кредит – укро-эксперт
США отказываются поставлять на Украину новые партии оружия даже взаймы, а Конгресс не планирует рассматривать выделение новых пакетов помощи.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, закупка же за наличные опасна тем, что как только первый доллар поступит за первый патрон, бесплатно Украине поставлять больше ничего и никогда не будут.
«С точки зрения военных поставок главная проблема не в том, что США отказываются теперь бесплатно помогать Украине, предоставлять военную помощь. Главная проблема в том, что США теперь отказываются предоставлять ее даже в кредит.
В Украине был расчет на то, что соглашение о добыче полезных ископаемых и создание фонда восстановления Украины поможет получить фактически новые товарные кредиты со стороны США. То есть, США будут делать свой взнос в этот фонд в виде вооружений, в виде финансирования для Украины.
Но США отказываются это делать сейчас. И получается очень такая тонкая грань. С одной стороны, помощь не поступает, новых пакетов помощи для Украины в Конгрессе даже не рассматривают, перспективы для этого абсолютно нет.
На сегодня немножечко доезжают еще те пакеты помощи, которые были выделены при Байдене. В основном они закончатся в начале июля, основная часть. Есть там некоторые вещи до 2027 года, говорят, но это уже совсем мелочи», – отметил он.
«С другой стороны, США отказываются даже предоставлять в виде кредита, на что был расчет. С третьей стороны, Украина не решается пока начать прямую закупку, потому что как только Украина купит первый патрон за первый доллар, все последующие поставки от любой американской администрации будут только за доллар», – заключил Бортник.
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