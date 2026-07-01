«Система уже создана». Что министр обороны пообещал военкорам

Анатолий Лапин.  
01.07.2026 15:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Россия завершает создание единой информационной системы управления ПВО, куда будут стекаться все данные о дронах или иной угрозе с неба, а затем передаваться средствам поражения.

Об этом рассказал военкор Александр Сладков по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия завершает создание единой информационной системы управления ПВО, куда будут стекаться все данные о...

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«Все ячейки ПВО – в единую систему. Потому что у нас подразделения занимаются локально, частенько, на взаимодействии друг с другом на личных каких-то связях.

А сейчас уже создана система, которая накапливает в себе данные. Эта система ситуационно позволяет реагировать на внезапно возникающую ситуацию – атаку.

Для этого должен быть единый банк данных, который подпитывается изо всех подразделений и РЛС», – сказал Сладков.

По его словам, система сама будет выбирать необходимое средство поражения.

«Если это летит большой комар – нужно тряпку брать, нет – ладонью. Селекция цели», – пояснил Сладков.

Ранее другой участник встречи с министром обороны – военкор Александр Коц сообщил, что противодействие ударам ВСУ вглубь России наладится лишь к ноябрю.

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English version :: Читать на английском «Система уже создана». Что министр обороны пообещал военкорам

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