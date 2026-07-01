«До ноября будет очень и очень тяжело» – участник встречи с министром обороны России

Сергей Вредников.  
01.07.2026 13:06
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Противодействие ударам ВСУ вглубь России наладится лишь к ноябрю.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противодействие ударам ВСУ вглубь России наладится лишь к ноябрю. Об этом в своём видеоблоге...

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«Я думаю, очень-очень тяжело будет примерно до ноября. Лето очень тяжёлым будет. К ноябрю, когда начнут бить по ТЭЦ, опять начнётся приграничья вся эта история, я думаю, что уже начнут бить по ТЭЦ в глубине России.

Но вот на встрече с военкорами Андрей Рэмович сказал – к ноябрю у нас в полной мере должна заработать система. Не буду говорить какая, но в неё будет всё заведено, и появится много больше средств поражения и перехвата», – сказал Коц.

По сообщению военного ведомства, министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с военкорами заявил о внедрении в ПВО системы искусственного. В войсках создают единую цифровую среду для повышения осведомлённости на поле боя и формируют мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов.

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