«До ноября будет очень и очень тяжело» – участник встречи с министром обороны России
Противодействие ударам ВСУ вглубь России наладится лишь к ноябрю.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, очень-очень тяжело будет примерно до ноября. Лето очень тяжёлым будет. К ноябрю, когда начнут бить по ТЭЦ, опять начнётся приграничья вся эта история, я думаю, что уже начнут бить по ТЭЦ в глубине России.
Но вот на встрече с военкорами Андрей Рэмович сказал – к ноябрю у нас в полной мере должна заработать система. Не буду говорить какая, но в неё будет всё заведено, и появится много больше средств поражения и перехвата», – сказал Коц.
По сообщению военного ведомства, министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с военкорами заявил о внедрении в ПВО системы искусственного. В войсках создают единую цифровую среду для повышения осведомлённости на поле боя и формируют мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов.
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