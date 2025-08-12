Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, где группа молодчиков развернула бандеровский черно-красный флаг, вызвав возмущение поляков, – из страны будут депортированы 63 человека – в основном украинцы, но также шесть белорусов.

Такое решение огласил сегодня польский премьер Дональд Туск. Однако виновной в инциденте он все равно объявил Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все должны быть бдительны, чтобы не поддаться российской провокации. (…) Мы не можем позволить себе раскол… антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше-это сценарий Путина», – цитируют Туска польские СМИ.

В отличие от премьера, депутаты от оппозиции возлагают вину именно на украинцев.