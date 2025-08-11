«Теперь я действительно зол» – в Польше громкий скандал из-за бандеровского флага на концерте
Более 100 человек было задержано после беспорядков на Национальном стадионе в Варшаве, где проходил концерт бежавшего из Белоруссии рэпера Макса Коржа.
Сейчас он позиционирует себя как противник России и режима Александра Лукашенко, хотя после референдума 2014 года не гнушался выступать в российском Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Беспорядки и драка с полицией возникли из-за того, что толпа стала массово перепрыгивать через турникеты, а во время концерта вскочила с мест и побежала на поле.
Однако политический резонанс инцидент приобрел после того, как на трибуне был замечен красно-черный бандеровский флаг, а также нацистская символика.
«В толпе, полной возбужденных участников, также были замечены флаги и нацистские символы, так называемые волчьи крюки», – пишет издание Fakt.pl.
Депутат Сейма Дариуш Матецкий из PiS уже подал заявление в прокуратуру, требуя возбуждения уголовного дела.
«В социальных сетях распространились фотографии красно-черного флага ОУН-УПА – организации, ответственной за геноцид польского населения во время Второй мировой войны. Флаг ассоциируется с Волынской резней», – указывает издание Wprost.
Радиостанция RMF FM цитирует бывшего польского посла в Вашингтоне Марека Магиеровского:
«Сотни физически здоровых украинцев призывного возраста вчера вечером на концерте в Варшаве. Они с гордостью выставили красно-черный националистический флаг, что является возмутительным оскорблением для большинства поляков. Как польский посол в США, я яростно защищал украинское дело в Вашингтоне. Теперь я действительно зол».
