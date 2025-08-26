США потирают руки, видя приготовления Мерца к войне с Россией
Ситуация в Европе напоминает годы, предшествующие Второй Мировой войне – американцы потирают руки, рассчитывая вновь заработать на конфликте.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Гитлер поднял танкостроение за шесть лет. В 1939 году они начали мировую войну, потому что у них уже выхода не было, у них инфляция была 19%, так много денег они влили в ВПК.
Мерц готовится влить триллион евро, плюс то, что он украдёт с пенсионного фонда. Мы идём по той же самой тропинке, кроме одной большой разницы: у них уже танкостроение существует, промышленная база уже есть. Её наращивать не так сложно, они не начинают с нуля. За четыре года они будут готовы, если положат в таком же темпе», – сказал Крапивник.
Он подчеркнул, что США уже считают барыши.
«Тогда Америка очень спокойно продавала оружие обеим сторонам. До того, как английская блокада это прекратила.
Американцы будут зарабатывать, под нейтральным флагом будут спокойно кормить Европу. Европе даже не нужно достраивать свое танкостроение до того уровня. Война будет по графику, и мы должны это понимать», – добавил Крапивник.
