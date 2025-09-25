Трагедия русофоба: молдавский нацист выдал правду российским пранкерам

Елена Острякова.  
25.09.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Ветеран молдавской русофобии нацист Оазу Нантой считает, что диаспора не спасет прозападную партию президента Майи Санду, как она делала это на выборах в 2016, 2020 и 2021 годах, а молдаване, живущие на родине, настроены пророссийски.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим от имени бывшего шахматиста-иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть проблема, что граждане Молдовы с правого берега Днестра, которые считают себя украинцами, практически три четверти поддерживают Путина. Это подтверждает мою точку зрения, что уровень совковости превалирует над тем, что было пятой строкой в советском паспорте», – рассуждал Нантой.

Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин был в Молдове самым популярным зарубежным политиком.

«Я должен сказать, возможно, шокирующие вещи. В ноябре 2022 года был проведен соцопрос, который продемонстрировал, что 35% оправдывают путинскую агрессию. 18% считают, что Путин защищает ЛДНР, а 17% – что Путин борется с нацизмом. У нас та же проблема с Молдавской митрополией, которая относится к Русской Православной церкви», – пожаловался Нантой.

