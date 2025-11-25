Трамп смотрит на Путина и колеблется с принятием антироссийских санкций – ястреб Болтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока есть надежда на заключение сделки, Дональд Трамп остерегается подписывать новый пакет санкций против России.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Линдси Грэм объявил, что Трамп согласился подписать пакет санкций, который фактически повысит тарифы на импорт энергоносителей из России до 500% в качестве наказания за финансирование войны Путина. Этот законопроект был внесен в апреле, и его так долго откладывали, но теперь подали ходатайство о вынесении на голосование», – попросила прокомментировать ведущая.

«Я не думаю, что это произойдет, пока Трамп пытается заключить сделку. Он не захочет предпринимать шаги против России, которые могут помешать заключению сделки. Потому что его цель – не помочь Украине. Его цель – заключить сделку, как Теодор Рузвельт, который получил Нобелевскую премию мира за прекращение русско-японской войны в 1905 году», – сказал Болтон.