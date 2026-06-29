Украина готовит теракты, диверсии и массовые убийства гражданских в РФ – Сивков

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Объявленная диктатором Владимиром Зеленским 40-дневная операция СБУ против России будет разноплановой. Противник не постесняется наносить чувствительные удары вроде убийства важных фигур в российском управлении, терактов на мостах, переправах, а также массовые убийства гражданских.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет комплексная операция, которая будет включать, скорее всего, следующие компоненты. Первое — ликвидация отдельных фигур, ключевых. Особенно резонансных фигур, которые могут выступить в роли ядер в консолидации, в объединении общества перед внешней агрессией… Это могут быть громкие убийства из числа высших руководителей государства, что может посеять хаос и неопределённость в системе управления. Второе направление, которое может быть, – это решение задач по формированию экономического кризиса. Первое направление работы — это, собственно, диверсионное. Это подрывы на мостах, подрывы железнодорожных составов, запуски беспилотников по экономическим объектам, по электростанциям, по объектам, имеющим значение экономическое, типа предприятий каких-то. А второе направление, которое может быть в рамках этого проекта — уничтожение и разрушение систем, которые имеют значение, в первую очередь, коммуникационное значение. То есть, это удары по узлам, складам, где находятся различные значимые для жизни людей объекты, чтобы они сгорели там. Ну, могут быть, например, склады «Озона», Wildberries», – отметил он.