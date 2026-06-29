Украина готовит теракты, диверсии и массовые убийства гражданских в РФ – Сивков
Объявленная диктатором Владимиром Зеленским 40-дневная операция СБУ против России будет разноплановой. Противник не постесняется наносить чувствительные удары вроде убийства важных фигур в российском управлении, терактов на мостах, переправах, а также массовые убийства гражданских.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это будет комплексная операция, которая будет включать, скорее всего, следующие компоненты.
Первое — ликвидация отдельных фигур, ключевых. Особенно резонансных фигур, которые могут выступить в роли ядер в консолидации, в объединении общества перед внешней агрессией… Это могут быть громкие убийства из числа высших руководителей государства, что может посеять хаос и неопределённость в системе управления.
Второе направление, которое может быть, – это решение задач по формированию экономического кризиса. Первое направление работы — это, собственно, диверсионное. Это подрывы на мостах, подрывы железнодорожных составов, запуски беспилотников по экономическим объектам, по электростанциям, по объектам, имеющим значение экономическое, типа предприятий каких-то. А второе направление, которое может быть в рамках этого проекта — уничтожение и разрушение систем, которые имеют значение, в первую очередь, коммуникационное значение.
То есть, это удары по узлам, складам, где находятся различные значимые для жизни людей объекты, чтобы они сгорели там. Ну, могут быть, например, склады «Озона», Wildberries», – отметил он.
«Третье направление применения этих беспилотников — это могут быть удары по объектам, имеющим большое резонансное общественное значение. То есть, беспилотники, которые будут поражать здания, где находятся дети, где находятся крупные скопления людей, где можно будет по максимуму убивать людей
Четвертый блок вопросов — это удары по объектам, которые могут вызвать серьёзные технологические катастрофы. Нельзя исключить попыток подрывов каких-то плотин, мостов», – заявил Сивков.
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