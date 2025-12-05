Россия научилась играть на страсти Зеленского к «медиа-перемогам», что обеспечило прорыв ВС РФ на Запорожском направлении.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild, ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что Россия не концентрирует там свои силы. Она концентрирует их в районе Покровска, как и Украина, что означает, что на юге почти нет войск. Я разговаривал с несколькими украинскими солдатами, и они просто сказали, что там стоят слабые бригады теробороны.

Но раньше мы видели, что Украина концентрировала свои силы там, где Россия этого не ожидала, где это было неожиданно, где они могли ослабить их. Уже год Украина играет по правилам России. Они направляют войска именно туда, куда хотят русские, именно туда, куда русские давят сильнее всего», – сокрушался Рёпке.