Все преимущества, которыми якобы обладали ВСУ с 2022 по 2024 год, в этом году русские масштабировали и развернули в свою пользу.

Об этом в ходе организованного фондом олигарха Виктора Пинчука форума YES в Киеве заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наибольшая нехватка – это всегда нехватка стратегии. Украина доминировала в инновационных вещах в 2022-2024 гг. Украина создала систему тотального наблюдения за счёт разведывательных дронов, первой создала тяжёлый бомбардировщик-дрон и активно его применяла, первой прошла революцию fpv, первой создала систему дронов-перехватчиков и завязала её на систему наблюдения, радаров и т.д. Это были низовые инициативы, которые потом набирали практику. Мы этим очень медийно гордились, но не уделяли много внимания их масштабированию. В результате в 2025 году русские, которые всегда шли по нашим стопам, по количеству применённых fpv-дронов превышают Украину», – сетовал и причитал нацист.