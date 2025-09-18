«В отличие от нас, русские масштабируют инновации, а не пиарятся на них» – нацист Билецкий

Все преимущества, которыми якобы обладали ВСУ с 2022 по 2024 год, в этом году русские масштабировали и развернули в свою пользу.

Об этом в ходе организованного фондом олигарха Виктора Пинчука форума YES в Киеве заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наибольшая нехватка – это всегда нехватка стратегии. Украина доминировала в инновационных вещах в 2022-2024 гг. Украина создала систему тотального наблюдения за счёт разведывательных дронов, первой создала тяжёлый бомбардировщик-дрон и активно его применяла, первой прошла революцию fpv, первой создала систему дронов-перехватчиков и завязала её на систему наблюдения, радаров и т.д.

Это были низовые инициативы, которые потом набирали практику. Мы этим очень медийно гордились, но не уделяли много внимания их масштабированию. В результате в 2025 году русские, которые всегда шли по нашим стопам, по количеству применённых fpv-дронов превышают Украину», – сетовал и причитал нацист.

«FPV-дрон это достаточно дешёвое оружие, и тех ресурсов, которыми наша страна обладает, более чем достаточно, чтобы удерживать это преимущество. Точно так же, как и преимущество в воздушных перехватчиках. Однако из-за того, что не были стратегически обозначены эти вещи как ключевые, мы это преимущество потеряли. Ресурс – это важно, но гораздо важнее, как ты этот ресурс используешь», – сокрушался нацист.

